Rockstar Replica Team 2024: la nuova collezione di Husqvarna

Husqvarna Motorcycles svela la linea Rockstar Replica Team 2024, pensata per coloro che desiderano manifestare la loro passione per il mondo delle corse anche durante il loro tempo libero, sotto il segno distintivo di Husqvarna. La nuovissima gamma si presenta con un design accattivante, dove il bianco, il nero e l’oro predominano, e già spicca nel paddock dell’AMA Supercross grazie all’utilizzo da parte dei piloti del Team Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing.

Fedele alla filosofia di Husqvarna Motorcycles, la creazione di questi nuovi capi si basa sui pilastri di stile, funzionalità e comfort, tipici del prestigioso marchio di provenienza svedese. Ogni prodotto è realizzato con materiali di eccellente qualità: le t-shirt (disponibili sia per uomo che per donna) e le polo presentano tessuti traspiranti che si asciugano rapidamente, mentre gli shorts e i pantaloni lunghi, grazie al tessuto elasticizzato e alle numerose tasche funzionali, assicurano massima mobilità e praticità.

In caso di temperature basse o avverse condizioni meteorologiche, la collezione offre soluzioni come il Softshell idrorepellente e antivento e l’Hardshell impermeabile e traspirante, realizzato con tre strati. Infine, per completare il proprio look, la collezione propone tre diversi modelli di cappelli frutto della collaborazione con New Era.

La nuovissima collezione Rockstar Replica Team è già disponibile presso i Concessionari Husqvarna Motorcycles.