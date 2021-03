Rodenstock presenta Senator, un omaggio a “The Voice”

Rodenstock presenta il modello di occhiali da vista “Senator” con cui omaggia una delle più grandi celebrità della musica internazionale e della storia dello stile maschile, Frank Sinatra.

Cantante, attore, comico presentatore televisivo statunitense, noto in Italia e in tutto il mondo come The Voice per il suo grande e mai superato talento vocale. Personaggio carismatico, simbolo di eleganza lungo il corso di diversi decenni, immagine di culto ed esempio per intere generazioni.

Il modello Senator di Rodenstock si ispira al suo stile senza tempo, presentando una classicità maschile dalla forte identità, un occhiale raffinato, che recupera gli stilemi degli Anni ’50 rendendoli contemporanei. Prodotto in acetato italiano di alta gamma, riporta all’interno dell’asta la serigrafia “My Way” e viene proposto con un’elegante ed esclusiva confezione. Senator di Rodenstock è venduto in soli 300 pezzi in tutto il mondo con un prezzo al pubblico di €299,00