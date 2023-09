Roger Federer e J.W. Anderson insieme per un nuovo stile di lifewear

UNIQLO ha annunciato il lancio della nuova collezione Roger Federer by JW Anderson, un’emozionante collaborazione tra il Global Brand Ambassador di UNIQLO, Roger Federer, e il rinomato designer britannico J.W. Anderson. Questa collezione unica rappresenta un connubio perfetto tra lo stile classico di Roger Federer e l’interpretazione moderna e colorata dell’abbigliamento sportivo e performante di J.W. Anderson.

La nuova collezione Roger Federer by JW Anderson è stata pensata per soddisfare le esigenze di coloro che conducono una vita attiva e confortevole senza soluzione di continuità tra sport e quotidianità.

Nella collezione, ogni capo è stato progettato con cura per garantire una vestibilità confortevole e una gamma completa di movimenti, essenziali per gli amanti dello sport e per chiunque conduca una vita attiva.

I tessuti tecnici di alta qualità utilizzati nella collezione offrono traspirabilità, leggerezza e resistenza, consentendo di affrontare con sicurezza qualsiasi attività fisica.

“Ho sempre desiderato avere una collezione perfetta per giocare a tennis ma anche versatile per le altre parti della vita quotidiana. Sono fortunato che Jonathan abbia condiviso questa visione. Insieme, siamo stati in grado di creare una linea elegante e confortevole radicata in uno stile da tennis classico. Jonathan è talentuoso, creativo e incredibilmente con i piedi per terra. È stato un piacere lavorare con lui a questa collezione” – ha commentato Roger Federer.

“Quando mi è stato chiesto di creare una collezione con Roger, ricordo di essere stato molto felice ed emozionato. Questo perché sono stato decisamente influenzato da guardare Roger giocare. Pensando a cosa significhi LifeWear per tutte le persone che ammirano Roger, abbiamo disegnato una collezione che potrebbe essere indossata in un vero e proprio match, per un look classico, o altrettanto facilmente in città. Abbiamo creato qualcosa di qualità e senza tempo” ha dichiarato Jonathan Anderson.