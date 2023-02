Samsung Galaxy S23 Ultra: Scatta immagini indimenticabili di San Valentino con la straordinaria fotocamera

Samsung propone il nuovo smartphone flagship Galaxy S23 Ultra per celebrare San Valentino. Questo dispositivo è dotato di una fotocamera di alta qualità con funzione Nightography, che permette di realizzare video con effetti cinematografici durante la notte. Con le sue avanzate impostazioni fotografiche, come Astrofoto e Expert RAW, gli utenti potranno catturare momenti unici della notte di San Valentino.

Inoltre, il sensore 200MP Adaptive Pixel garantisce un’immortalizzazione precisa e unica di ogni momento. Secondo TM Roh, Presidente e responsabile del Business Mobile eXperience di Samsung Electronics, Galaxy S23 Ultra rappresenta un nuovo standard per un’esperienza di smartphone premium e sostenibile.

Anche i fotografi meno esperti possono ottenere risultati sorprendenti con Galaxy S23 Ultra. Questo dispositivo presenta il più avanzato sistema di fotocamere Samsung Galaxy, che garantisce un elevato livello di dettaglio in qualsiasi condizione di luminosità. La funzione Nightography migliorata permette di ottimizzare le foto e i video in molte situazioni diverse, come durante un concerto o una cena con amici. L’algoritmo di elaborazione dei segnali di immagine (ISP) basato sull’IA corregge il rumore visivo e valorizza i dettagli e i toni cromatici delle immagini.