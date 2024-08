Samsung ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 con la tecnologia Galaxy

Samsung, partner olimpico e paralimpico mondiale, si appresta a offrire un’esperienza indimenticabile agli atleti e ai fan durante i Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Grazie alla tecnologia Galaxy, Samsung trasformerà l’esperienza paralimpica degli atleti e inviterà i fan a vivere lo spirito paralimpico in maniera innovativa.

Il tema principale di Samsung per Parigi 2024 è “Open Always Wins”, che celebra la mentalità aperta e la resilienza degli atleti paralimpici. L’azienda utilizzerà la sua tecnologia mobile di ultima generazione per offrire nieuwe esperienze e possibilità ai partecipanti, ai fan e a tutti coloro che seguiranno i Giochi Paralimpici.

Samsung, partner storico dei Giochi Paralimpici, fornirà ai partecipanti circa 5000 smartphone Galaxy Z Flip6 Olympic Edition, equipaggiati con una suite di servizi e applicazioni integrate per garantire un’esperienza di gioco completa e accessibile. Tra le funzionalità offerte si trovano l’Interprete, che traduce istantaneamente le conversazioni in diretta, e Bixby Vision per l’accessibilità, che fornisce descrizioni audio delle immagini e dell’ambiente circostante.

Inoltre, Samsung coinvolgerà i fan attraverso la serie di spille Samsung Olympic Games, disponibili presso le esperienze pop-up Olympic rendezvous@Samsung a Parigi. I fan potranno partecipare a attività interattive, completare la propria collezione di spille e avere la possibilità di vincere premi esclusivi, incluso un viaggio per due persone ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

Samsung continuerà a sostenere il movimento paralimpico e a promuovere l’eccellenza sportiva attraverso il costante impegno dimostrato nei confronti dei Giochi Paralimpici. Con l’utilizzo della tecnologia Galaxy, l’azienda si propone di avvicinare i fan ai loro atleti preferiti, condividendo storie di determinazione, passione e successo.