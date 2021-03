Samsung presenta la nuova gamma per il 2021

In occasione dell’evento virtuale Unbox & Discover, Samsung Electronics ha presentato le innovative tecnologie MICRO LED e Neo QLED, la rinnovata gamma di Lifestyle TV, i monitor e le soundbar che ne arricchiranno il portafoglio 2021. In un contesto storico in cui le persone trascorrono sempre più tempo a casa, le ultime innovazioni di Samsung permettono ai consumatori di trarre il meglio dai loro TV, di lavorare in modo efficiente, comunicare facilmente e dedicarsi alle loro passioni.

La tecnologia MICRO LED arriva a casa

Con una luminosità eccellente, neri intensi e profondi, e una qualità di immagine mozzafiato, la tecnologia MICRO LED offre un’esperienza visiva rivoluzionaria e duratura, grazie ai LED inorganici che contribuiscono a prevenire l’effetto burn-in, garantendo uno schermo dai colori vivaci per tutto il suo ciclo vitale.

Nel 2021, Samsung convoglia tutta la potenza della tecnologia MICRO LED nel formato di un televisore tradizionale, per consentire ai consumatori di rivivere a casa un’esperienza da cinema, su un bellissimo schermo senza cornice, che non richiede assemblaggio e installazione professionali. La nuova gamma MICRO LED sarà disponibile in tutto il mondo nei formati da 110 e 99 pollici a partire dalla primavera 2021 e nel formato da 88 pollici il prossimo autunno. Sarà poi disponibile anche una versione da 76 pollici.

Con la nuova linea MICRO LED sarà possibile suddividere lo schermo in 4 aree, ottenendo così 4 schermi in uno. Con 4Vue (Quad View), i consumatori potranno guardare contemporaneamente contenuti provenienti da quattro fonti diverse, riuscendo così a tenersi aggiornati su vari eventi sportivi in un’unica soluzione, o a visualizzare una guida in streaming mentre si gioca a un videogame, il tutto con una qualità e dimensioni sorprendenti.

Neo QLED si adatta a ogni casa e passione

Osservando come le persone utilizzino sempre più il televisore come uno sbocco per le proprie passioni, Samsung ha dato vita alla tecnologia Neo QLED per migliorare l’esperienza visiva, qualunque cosa si guardi. La spettacolarità delle immagini è definita dal processore quantistico Neo Quantum e dai nuovi Quantum Mini LED di dimensioni pari a 1/40 dei LED tradizionali, che forniscono un accuratissimo controllo della luminosità. Con neri più intensi e profondi, colori brillanti e una tecnologia sempre più smart, Neo QLED offre immagini assolutamente realistiche, sia che si guardi una partita di calcio o che ci si diverta alla console.

Per quanto riguarda i videogiochi, Neo QLED offre inoltre funzionalità di livello superiore. La nuova barra di gioco aiuta i giocatori a monitorare rapidamente gli aspetti critici del gioco e si può usare per accedere alla modalità Super Ultrawide GameView, che offre la possibilità di giocare sia in 21:9 che in ultrawide, a 32:9, consentendo, grazie a un campo visivo più ampio, di non perdere nessun istante dell’azione. Samsung è fiera di essere il Partner TV Ufficiale di Xbox Series X negli USA e in Canada e, quest’anno, con il rinnovo del contratto pluriennale tra Xbox e Samsung, le due società continueranno a collaborare per offrire ai videogiocatori un’esperienza imbattibile.

Samsung Neo QLED e Samsung QLED offrono tecnologie all’avanguardia che li rendono compagni fenomenali per vivere al meglio i giochi di ultima generazione con Xbox Series X. Neo QLED e QLED permettono di vedere ogni dettaglio, con la straordinaria chiarezza del 4K a 120 fotogrammi al secondo e tempi di risposta da 5,8ms.

Non solo gaming, la gamma Neo QLED presenta un nuovo concetto di Smart TV a 360 gradi: grazie alla presenza di Google Duo, collegando una webcam esterna è possibile effettuare videochiamate direttamente dal TV, comodamente dal divano. In un periodo in cui lo smart working e smart learning sono entrati nella routine quotidiana di ciascuno, Samsung introduce inoltre la possibilità di utilizzare il proprio Neo QLED come un PC, grazie al pacchetto Microsoft 365 e Teams integrato.

Per gli appassionati di fitness, Neo QLED porta direttamente tra le mura domestiche esercizi e consigli per una vita sana. Samsung Health aiuta a rimanere in forma grazie ad applicazioni per ogni pratica di fitness ed esigenza salutistica, senza soluzione di continuità con mobile e dispositivi wearable. Nel 2021, Samsung Health si arrichisce di Smart Trainer. Con una videocamera optional, Smart Trainer utilizza l’Intelligenza Artificiale (AI) per analizzare la postura e fornire un feedback in tempo reale su come migliorare la forma e trarre il massimo vantaggio dal proprio allenamento, seguendo video tutorial.

In arrivo sul mercato italiano nella primavera 2021, la line up Neo QLED sarà composta da Neo QLED 4K, con un’offerta in termini di dimensioni da 50” a 85” e prezzi al pubblico suggeriti a partire da 1.799 euro.

La famiglia 8K, formata da QN800A e QN900A, sarà disponibile in dimensioni da 65” a 85” e prezzi al pubblico suggeriti a partire da 3.999 euro.

Una tecnologia TV per ogni stile, sia in casa che all’aperto

I consumatori di oggi chiedono esperienze e prodotti su misura e che esprimano gusti e stile personali. La categoria Lifestyle TV nasce proprio per offrire TV progettati su misura per ogni consumatore e ogni spazio, dentro e fuori casa.

The Frame trasforma il televisore in un’opera d’arte che si può personalizzare per adattarsi al senso estetico e agli arredi della propria casa. Grazie a nuove partnership presenti nell’Art Store[2], come NAVA Contemporary e Etsy, The Frame mette a disposizione una moltitudine di opere artistiche originali da abbinare ai gusti individuali, assieme a una tecnologia di Auto Curation, basata sull’Intelligenza Artificiale, che impara dall’utente e consiglia le opere secondo i suoi gusti. In questo modo, sarà possibile dare vita a una personale collezione artistica con una galleria in continua espansione composta da oltre 1.400 opere d’arte provenienti da istituti di fama mondiale. Dai grandi classici all’arte moderna, fino alle fotografie più famose, Art Store offre l’accesso a una varietà di contenuti per personalizzare gli spazi e rinnovarli ogni volta che se ne sente la necessità. Il nuovo The Frame passa da 500 megabyte a 6 gigabyte di spazio di archiviazione per le foto: abbastanza per salvare fino a 1.200 foto in Ultra HD, rendendo la propria casa una galleria dei momenti da ricordare.

Nel 2021, ci saranno inoltre nuovi modi di personalizzare The Frame: dalla nuova staffa da muro Slim Fit Wall Mount a nuove opzioni di colore per le cornici per trasformare The Frame in un meraviglioso pezzo di design, inserendolo alla perfezione nell’arredo di casa. Infine, quest’anno The Frame diventerà più sottile che mai: appena 24,9 millimetri di spessore, quasi lo stesso di una cornice reale, e sarà ancora più affascinante, sia spento che acceso.

Per non sentire la mancanza dell’esperienza del cinema, The Premiere, il primo proiettore del settore a triplo laser con risoluzione 4K, rappresenta l’evoluzione dell’home entertainment, tutto in una soluzione compatta. I tradizionali proiettori a laser possono rivelarsi poco maneggevoli e difficili da predisporre e, anche se offrono uno schermo ampio, la risoluzione è spesso molto al di sotto di quella offerta da un normale televisore. The Premiere offre una soluzione semplice, con un design minimalista adatto a ogni spazio, con bordo arrotondato e una finitura in tessuto che si inserisce facilmente in qualsiasi ambiente domestico. Per aiutare i consumatori ad avere il massimo da The Premiere, Samsung offrirà, più avanti nel 2021, schermi ALR ottimizzati per il proiettore sul proprio shop online. Basta posizionare The Premiere a 11 cm di distanza circa da una parete monocromatica, o da uno schermo ALR, e aprire il sacchetto dei popcorn!

Nel 2020, Samsung ha portato le sue prestazioni da leader del mercato TV dall’interno della casa… al giardino. Con The Terrace, il primo televisore per esterni di Samsung, i consumatori hanno a disposizione la stessa qualità di immagine, prestazioni audio e funzionalità smart che ci si aspetta da Samsung, ma all’aria aperta. The Terrace è resistente agli agenti atmosferici, con un grado di protezione IP55 contro acqua e polvere. Inoltre, è semplice da installare e si collega facilmente ai servizi via cavo e alla rete Wi-Fi, senza bisogno di intervento professionale. The Terrace è disponibile in versione da 55 e 65 pollici. Per l’estate, Samsung ha inoltre in programma il lancio di un nuovo modello Full Sun[3] da 75 pollici.

Schermi adatti a ogni esigenza – dalla produttività al gaming

Nel 2020 l’importanza degli schermi a casa è mutata radicalmente. Per molti ciò ha significato nuovi schermi per molteplici esigenze. All’improvviso un monitor utilizzato per fare acquisti online o navigare sui social media è diventato fondamentale per la vita quotidiana, poiché i consumatori lo utilizzavano per ottenere il massimo dal lavoro, dalla scuola e dal gioco.

Per rispondere a questa nuova domanda di mercato, Samsung presenta Smart Monitor, il primo schermo all-in-one che riunisce il meglio di un monitor e di un televisore. Smart Monitor è compatibile con Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX e AirPlay 2 e quindi è possibile lavorare in qualsiasi luogo senza bisogno di collegamento al PC. Quando si desidera un momento di relax, si possono guardare i propri programmi preferiti accendendo la piattaforma Smart TV e collegandosi direttamente alle app di streaming preferite. Smart Monitor aiuta a restare produttivi, quando è necessario, e a passare all’intrattenimento quando occorre fare una pausa.

Nel 2020 il monitor gaming Odyssey G9 ha suscitato molto interesse. Quest’anno, Samsung intende potenziare l’esperienza con un display Quantum MiniLED e funzionalità di gaming di livello premium. La curvatura dello schermo 1000R, abbinata alla tecnologia display Quantum MiniLED, offre ai giocatori un’esperienza assolutamente unica. Il nuovo G9 si unisce alla linea Samsung Odyssey di monitor gaming curvi e piatti.

Per consentire un nuovo modo di apprendere e lavorare in sicurezza, l’azienda introduce Samsung Interactive Display FLIP da 75 pollici, una lavagna digitale su cui è possibile scrivere, disegnare e modificare i contenuti. FLIP offre funzioni di connessione ibride per lavoro e scuola, e supporta gli utenti nel raggiungere i propri obiettivi in classe, in ufficio, o a casa. Grazie a una qualità dell’immagine ottimizzata a 4K e a contenuti visivi di facile lettura, un team costituito da un massimo di 20 persone può lavorare simultaneamente sincronizzando i dispositivi personali e condividendo contenuti in tempo reale. FLIP permette agli utenti di visualizzare le presentazioni di colleghi o insegnanti come fossero in presenza, con la possibilità di collaborare mantenendosi in sicurezza. Progettato per promuovere una maggiore collaborazione, incrementare la produttività e consentire un continuo scambio di idee, il display da 75 pollici si unisce ad una linea di prodotti interattivi già ampia, che comprende display da 13, 55, 65 e 85 pollici.

Un suono all’altezza delle immagini

I televisori Samsung offrono una qualità sonora eccellente anche dai più piccoli altoparlanti, nulla è infatti capace di arricchire l’esperienza dell’home theatre come una soundbar Samsung. La linea completa Q Series comprende l’esclusiva tecnologia Q-Symphony, che sincronizza l’audio del TV Samsung con la soundbar e crea un suono tridimensionale potenziato. La soundbar monitora anche configurazione e misure dell’ambiente circostante per proiettare l’audio esattamente dove necessario.

Per un’esperienza piena, intensa e ricca, Q950A è la prima nel settore a presentare un incremento del numero di canali a 11.1.4, che riportano l’utente al centro dell’azione. La nuova funzione Bass Boost permette agli utenti di aggiungere più intensità con un semplice clic. Per chi ascolta musica sui dispositivi mobili, Tap Sound semplifica tutto: basta toccare la soundbar con il dispositivo.