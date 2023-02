Samsung protagonista al MWC 2023 con la serie Galaxy

Samsung ha presentato i più recenti prodotti e servizi, tra cui Galaxy S23 Ultra e Galaxy Book3 Ultra, al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, Spagna, al via ieri e aperto fino al 2 marzo 2023. Grande protagonista, l’ultimo smartphone presentato dal brand, ossia il Galaxy S23.

I visitatori dello stand potranno testare le caratteristiche della fotocamera di Galaxy S23 Ultra, tra cui la funzionalità Nightography che consente di scattare foto e video in condizioni di scarsa illuminazione, il sensore Adaptive Pixel da 200 MP che consente di ottenere foto con dettagli incredibili e ritratti di qualità superiore con AI Stereo Depth Map. La serie Galaxy S23 offre ai giocatori e ai content creator le prestazioni più veloci e potenti di sempre in casa Galaxy.

Al centro dell’innovazione di Samsung Galaxy Ultra c’è l’esperienza connessa con l’ecosistema Galaxy potenziato. I visitatori potranno infatti esplorare le funzionalità di connessione tra telefono e PC con il nuovissimo Galaxy Book3 Ultra, che offre di passare velocemente e senza attriti da un dispositivo all’altro, da uno schermo all’altro e da un sistema operativo all’altro. I partecipanti al MWC possono inoltre scoprire il meglio dei servizi Samsung con demo per il coaching del sonno con Samsung Health su Galaxy Watch5, Samsung Wallet e la connessione e il controllo dei dispositivi domestici con SmartThings. Potranno anche esplorare le funzioni di privacy e le infinite opzioni di personalizzazione disponibili sui dispositivi Galaxy con One UI 5.1.

Grazie alla collaborazione di Samsung con i leader del settore, volta a offrire ai propri clienti un’esperienza sempre migliore, il brand sarà presente in diversi stand di aziende partner.

I visitatori potranno visitare l’Android Avenue (tra il padiglione 2 e il padiglione 3) per informarsi sui materiali eco-compatibili utilizzati nella serie Galaxy S23, personalizzare le notifiche audio degli ultimi smartphone Galaxy e persino scattare un selfie direttamente dal Galaxy Watch5 in esposizione. Samsung sarà presente anche nello stand di Qualcomm dove i visitatori potranno verificare le prestazioni straordinarie di Galaxy S23 Ultra, dotato del nuovissimo Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Lo stand di Samsung Display mostrerà la resistenza del vetro ultrasottile (UTG) utilizzato per il Samsung Galaxy Z Fold4. I visitatori potranno inoltre toccare con mano il display Dynamic AMOLED 2X, nitido e vivido, utilizzato nella serie Galaxy Book3.