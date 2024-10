SANTI FRANCESI: venerdì il nuovo singolo “HO PAURA DI TUTTO”

Il duo musicale SANTI FRANCESI, composto da Alessandro De Santis e Mario Francese, sta per tornare con una nuova produzione musicale che promette di catturare l’attenzione del pubblico. Il loro nuovo singolo intitolato “Ho Paura di Tutto” sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 18 ottobre. Questo brano, pubblicato da Numero Uno/Sony Music Italy, anticipa l’uscita dell’EP intitolato “Potrebbe Non Avere Peso”, prevista per venerdì 8 novembre.

L’EP “Potrebbe Non Avere Peso” è descritto come un progetto con una forte vocazione live, già evidente nelle prime note di “Ho Paura di Tutto”. Secondo quanto dichiarato dai SANTI FRANCESI stessi, la canzone rappresenta un inno all’accettazione della paura come motore salvifico. Il duo ha già presentato il singolo in anteprima presso la stazione della metropolitana San Babila di Milano, durante l’evento ‘Festa M4’.

A partire dal 20 novembre, Alessandro e Mario intraprenderanno il “Club Tour 2024”, che li porterà sui palchi dei teatri più importanti d’Italia. Un’occasione imperdibile per i fan di vivere un’esperienza unica all’insegna della musica e dell’energia dei SANTI FRANCESI.

Il duo, originario di Ivrea, ha conquistato il pubblico con produzioni che spaziano dal pop all’hard-rock. Nel 2019 hanno pubblicato l’album autoprodotto “Tutti Manifesti”, che ha ottenuto grande successo con oltre 2.5 milioni di stream su Spotify. Nel corso degli anni successivi, hanno partecipato a importanti eventi musicali, vincendo anche l’edizione 2021 di Musicultura con il singolo “Giovani Favolosi”.

Negli ultimi anni, i SANTI FRANCESI hanno consolidato la propria presenza sulla scena musicale italiana, firmando un contratto di distribuzione con ADA Music Italy nel 2022 e pubblicando singoli di successo come “Signorino” e “Buttami Giù”. Hanno partecipato al Festival di Sanremo, ottenendo consensi anche per le cover eseguite con artisti di fama internazionale.

Il duo ha anche partecipato a importanti eventi culturali e musicali, come il Giffoni Film Festival e il Ferrara Summer Festival, dimostrando la propria versatilità e il talento eccezionale. Con il loro stile unico e coinvolgente, i SANTI FRANCESI hanno conquistato un posto di rilievo nella scena musicale italiana, confermandosi come una delle realtà più interessanti e promettenti del panorama attuale.