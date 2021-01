Scarpe Shone: l’allegria ai piedi dei bambini

Quando si è bambini, ogni giorno è una scoperta, ogni giorno è un’avventura, un’occasione per innamorarsi del mondo e della vita! Le scarpine Shone, digital brand di calzature di alta qualità per bambini, sono l’accessorio ideale per accompagnare i bimbi ad avanzare a piccoli grandi passi verso il futuro. Rosse, a cuoricini, stelline, glitterate, in tartan. Le scarpine per bimbo e bimba Shone sono easy to wear, comode e morbidissime grazie alle solette speciali in memory foam e alle suole super leggere.

Caratteristica principale delle scarpe Shone è la comodità. Spesso si dimentica che il piede del bambino non cresce secondo standard precisi, ma che può svilupparsi a volte in lunghezza, a volte di collo e altre di pianta. Le forme sono comode per questa ragione, per riuscire a dare il giusto sostegno e la corretta postura a ogni piede dalla taglia 24 alla 39.

Shone è venduto solo online così da abbattere i costi del canale distributivo e offrire tutto il comfort di calzature pensate per la corretta crescita del piede del bimbo a un prezzo vantaggioso e competitivo.