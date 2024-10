SETHU feat. bnkr44: esce domani “Sottosopra”

La collaborazione musicale tra l’artista Sethu e i bnkr44 è pronta a stupire i fan con il nuovo brano “Sottosopra”, in uscita venerdì 4 ottobre. Questo pezzo inedito sarà una delle tre bonus track contenute nel vinile Zootropico, disponibile a partire dall’1 novembre e già disponibile in pre-order.

“Sottosopra” rappresenta un mix spensierato e dinamico che segna il ritorno della collaborazione tra Sethu e i bnkr44.. L’artista savonese, noto per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, esplora nuovi territori musicali con questa traccia unica che cattura l’attenzione dell’ascoltatore.

Con l’album “Tutti i colori del buio”, Sethu si candida come uno degli artisti italiani più promettenti del panorama musicale attuale. Le tracce dell’album riflettono le sfumature di un periodo complesso vissuto dall’artista dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, tra luci e ombre, soddisfazioni e disfatte.

Sethu si distingue per essere uno dei primi artisti italiani a realizzare un vinile zootropico, un’opera che prende vita grazie al movimento circolare del giradischi in una sorta di opera cinematografica. Oltre alle tracce originali dell’album, il vinile includerà il singolo “Croci” con Sally Cruz, la collaborazione con i bnkr44 in “Sottosopra” e l’inedito “Orochimaru”.

Da Savona a Milano, Sethu e il suo gemello Jiz hanno conquistato il panorama musicale italiano con la loro musica cruda, oscura ed euforica. Attraverso titoli come “Giro Di Notte” e “Cause Perse”, l’artista racconta una generazione in bilico tra incertezze e ansie. Segui Sethu su Spotify, Instagram, TikTok e Twitter per non perdere nessuna novità sul suo percorso artistico.