sloggi: inclusività e “girl power” con BODY ADAPT

C’è un nuovo alleato in città, ed è l’intimo che si adatta attivamente al corpo di chi lo indossa. L’innovazione fa parte del DNA sloggi, e la missione del brand è chiara: dichiarata guerra alla scomodità, l’obiettivo è da sempre quello di sfidare le convenzioni, esprimersi liberamente, indossare qualunque cosa faccia stare bene e a proprio agio. A 360° gradi.

Per il lancio dell’innovativa linea BODY ADAPT, sloggi ha selezionato delle ambasciatrici d’eccezione, vere “women with nothing to prove”, e tra queste spicca Muriel de Gennaro, attivista e content creator amatissima dalla digital generation per il suo modo di comunicare puro e genuino, che ispira e supporta migliaia di giovani quotidianamente nella loro battaglia alla ricerca di un’agognata auto accettazione.

La collezione BODY ADAPT è realizzata con materiali e tecnologie innovative, primo fra tutti il gel 3D inserito all’interno degli stati di tessuto che assicura sostegno e adattabilità a tutte le forme del corpo, eliminando i fastidi da costrizione e adattandosi a tutti i cambiamenti, a breve o a lungo termine, che il corpo vive.

Non è più il corpo che si deve adattare all’intimo o a canoni prestabiliti: è finalmente nato l’intimo che si adatta ai corpi, si muove con chi lo indossa e cambia con loro.

E mai “più perfetto” l’incontro con Muriel, che da sempre racconta e sensibilizza i propri follower verso queste importanti tematiche. E da qui l’ispirazione per rendere immediatamente visibile questa esplosiva collaborazione.