Soft Cups e nuova vestibilità: ecco il bikini di Calzedonia

La collezione Indonesia di Calzedonia è la scelta ideale per tutte le donne che desiderano scegliere il costume perfetto per la propria silhouette e il proprio gusto. La collezione offre una vasta gamma di modelli, colori e nuances tra cui scegliere, per soddisfare ogni esigenza.

La linea presenta modelli classici in bianco e nero, ma anche tonalità vivaci come il Digital Blue, il Turquoise, l’Iconic Green, il Queen Pink e il Summer Red. La novità di stagione sono gli slip double face, che consentono di creare combo nuove e sofisticate, giocando su delicati contrasti di tonalità diverse della stessa palette.

La collezione comprende tredici modelli, dai classici slip alle culotte a vita alta, dai perizomi alle brasiliane, per permettere a ogni donna di trovare il modello più adatto alla propria silhouette. Inoltre, i bikini top sono studiati appositamente per valorizzare e sostenere il décolleté al meglio.

L’innovazione più importante della collezione è l’introduzione delle Soft Cups: coppe morbide che avvolgono e sostengono al meglio il seno, garantendo un comfort elevato. Tra i modelli di bikini top, troviamo il triangolo sagomato Audry con fascia incrociata sotto il seno, i nuovi push-up Pamela (con o senza fiocco al centro) e Ilenia con dettagli cut-out, e infine il new bandeau Amelia con scollo a cuore.

Le configurazioni Soft Cups sono disponibili anche in altre linee della collezione mare di #calzedonia, come Antigua con effetto spalmato che brilla sotto al sole, Tokyo che gioca di trasparenze sul total black, Nairobi dal pattern zebrato bianco e nero, Istanbul con stampa jaquard, Formentera con effetto lamè e Malaga nella stampa zebrata colorata.

Inoltre, la collezione prevede modelli come Ninfea, Amelia e Pamela che arrivano fino alla settima misura, per soddisfare anche le esigenze di chi ha un décolleté più generoso.