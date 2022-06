SPORT E SALUTE in TOUR: parte il villaggio sportivo itinerante insieme a Renault, Decathlon e Telepass

L’obesità è un problema ampiamente diffuso in Italia e forse troppo spesso sottovalutato. I sedentari nel nostro Paese sono il 33,7%, anche se si registra un lieve passaggio dallo status di sedentari a quello che comprende coloro che saltuariamente fanno attività sportiva. Sport e Salute ha nel suo DNA la possibilità di fornire servizi e supporto per far crescere la pratica sportiva, facendone anche una questione di salute ma anche economica e culturale.

Il valore di alcune cose lo si può capire tastandolo con mano, allora Sport e Salute, insieme a Renault, con cui nel dicembre scorso ha sancito una partnership, insieme a Decathlon, con cui ha da poco firmato un protocollo d’intesa ed insieme a Telepass, sarà in giro per l’intera penisola, da nord a sud dando luogo al TOUR 2022. Si inizia dal Piemonte con Torino, il 25 giugno e si conclude il 24 ottobre. Sono coinvolte quasi tutte le Regioni, ed al momento si contano 40 tappe in altrettante città. Un fremito di attività green e sostenibili, come è per sua natura lo sport, in tutta la penisola, grazie anche a Renault, Decathlon, Telepass, ANCI e San Benedetto.

“Con Sport e Salute stiamo lavorando con passione e determinazione costante da due anni – dichiara Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute – il nostro obiettivo ha un unico scopo: dare a tutti la possibilità di stare bene, in forma e in salute. Abbiamo capito in questi anni che ci si alza da soli, se ben spronati. Ma aiutati dalle politiche pubbliche e dall’attenzione che lo Stato riserva all’attività motoria. Sport e Salute, la Società incaricata di promuovere lo sport e i corretti stili di vita, deve essere la prima a trovare la strada giusta per motivare tutti i cittadini. Da qui la necessità di raccontare chi siamo, cosa facciamo e soprattutto perché. Il nostro riferimento primario è il territorio, dove siamo presenti con progetti che sostengono i quartieri più a rischio, promuovono l’inclusione attraverso lo sport e creano nuove aree di allenamento outdoor. Dal 25 giugno Sport e Salute sarà in Tour perché vogliamo raggiungere in maniera capillare ogni parte d’Italia. E’ la nostra prima esperienza di questo tipo, ma l’intento è che il Tour diventi un’attività ‘sistemica’ di Sport e Salute, un punto fermo”.

“Questo tour che ci vede di nuovo insieme a Sport e Salute, in tante province italiane, è un altro modo per offrire tempo di qualità alle persone: “TIME FOR QUALITY LIFE” – le parole di Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato Renault Italia. Tempo da dedicare allo sport o il tempo di un test drive a bordo di Nuova Mégane E-TECH Electric, ad esempio, per vivere da vicino le sensazioni uniche che la guida elettrica riesce a regalare. E questo riusciremo a farlo grazie anche alla partecipazione attiva di più di metà dei nostri concessionari sul territorio. Renault, che nei 123 anni della sua storia ha sempre cercato di distinguersi per la sua empatia, il suo essere generosa ed accogliente verso le esigenze delle persone, è particolarmente attenta al benessere di ogni individuo perché un cuore sano è anche un cuore in cui nascono passione ed emozioni e saper trasmettere e suscitare emozioni rimane sempre una delle nostre priorità.”

“Ideare, produrre, commercializzare articoli sportivi non può essere l’unica (per quanto già articolata ed interessante) attività cui indirizzare le proprie risorse e progetti, se si ha a cuore la divulgazione dello sport e la crescita della cultura del movimento fisico e del benessere psicofisico. La nostra mission ci spinge ad attivarci in azioni che possano realizzare questi intenti anche con delle partnerships capaci di amplificare le nostre forze: ecco perché aderiamo con fiducia e spirito di squadra al progetto Tour 2022 di Sport e Salute” – ha dichiarato Fulvio Matteoni, Responsabile Relazioni Istituzionali Decathlon

40 TAPPE IN TRUCK – La “carovana” arriva nelle città e crea un vero e proprio villaggio sportivo itinerante. Aperto a tutti dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. In ogni tappa gli eventi saranno organizzati in sinergia con ASD – Associazioni Sportive Dilettantistiche e SSD – Società Sportive Dilettantistiche del territorio e Istituzioni, con loro saranno attivati giochi e pratiche di specialità diverse. Verranno anche costruiti ad hoc momenti di informazione su temi come sostenibilità, nutrizione e salute. Per ogni tappa sono previsti incontri con le Legend di Sport e Salute, ma anche con i rappresentati dello sport locale, c’è poi la possibilità di presentare progetti, servizi e convenzioni che Sport e Salute mette a disposizione.

IL TRUCK – All’arrivo in città, il truck si “apre” trasformandosi in uno spazio di oltre 50 mq e 25 posti a sedere, pronto per essere utilizzato per incontri formativi, informativi, di ascolto e di confronto. Una meeting room per interagire e cogliere le istanze che arrivano dal mondo dello sport. Una sezione del sito Sport e Salute sarà interamente dedicata al TOUR2022 – #piùsportpiùvita.