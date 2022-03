SQUARE ENIX: ecco The DioField Chronicle (il trailer)

SQUARE ENIX ha annunciato The DioField Chronicle, un nuovo GDR strategico che porta i giocatori in un’epica storia di guerra e onore. The DioField Chronicle sarà disponibile più avanti nel corso di quest’anno per PlayStation5 (PS5), PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e STEAM.

Questa nuova serie è sviluppata da SQUARE ENIX in collaborazione con Lancarse Ltd., un team di sviluppatori veterani specializzati nel genere strategico. I personaggi sono stati realizzati da Taiki (Lord of Vermilion III e IV), i bozzetti da Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY XIII) e le stupende musiche orchestrali dai celebri compositori Ramin Djawadi e Brandon Campbell, noti per il loro contributo in Game of Thrones.

Il trailer di annuncio presentato oggi offre un primo sguardo alla storia e al nuovo e profondo sistema di combattimento strategico in tempo reale chiamato RTTB (Real Time Tactical Battle). Nelle scene di combattimento all’interno degli affascinanti diorami, i giocatori potranno valutare la situazione in tempo reale, impartire ordini e utilizzare abilità, classi ed equipaggiamento per prevalere sul nemico.

The DioField Chronicle è ambientato in un affascinante e originale mondo che combina elementi fantasy, medievali e moderni. Sotto il saldo regno della dinastia Shaytham, il regno di Alletain vive in pace su DioField Island da 200 anni, ma si ritrova improvvisamente catapultato in un’epoca di incertezza a causa di poteri bellici e magia moderna.

Il regno di Alletain dispone di ampie riserve di giada, molto ambita come ingrediente di base nella magia, ma questo attira l’attenzione dell’Impero e dell’Alleanza. I giocatori controlleranno una banda di mercenari d’élite noti come “Blue Fox”, ma il loro nome diventerà il simbolo della speranza o di una tragedia?