Stazione meteorologica Netatmo: le previsioni meteo non hanno più segreti

E’ una delle più popolari stazioni meteorologiche intelligenti e dotate di connessione WiFi con controllo dei dati da smartphone. La stazione meteo Netatmo è in grado soddisfare parecchi “appassionati” del meteo grazie al livello di precisione dei dati, ovviamente più accurati di quelli di una stazione meteo posta a diversi chilometri dalla nostra abitazione.

La stazione meteo Netatmo si compone di due unità, una per l’interno, vero centro e hub dell’intero sistema, e una per l’esterno. Entrambe le unità sono di forma cilindrica in metallo satinato e sono costruite con materiali di ottima qualità.

Il modulo per interni va posizionato nella stanza che più si desidera monitorare e, una volta connesso al WiFi trasmetterà tutti i dati all’app, pronti per essere consultati come Temperatura, Livello di umidità, Livello di CO2 (misurata in parti per milione) e inquinamento acustico, grazie al sonometro.

Inoltre è possibile acquistare delle unità aggiuntive, alimentate a batteria, da posizionare in altre stanze. Il sensore esterno Netatmo rileva invece una serie di parametri più strettamente meteorologici, come la temperatura (reale e percepita), la pressione barometrica ed il livello di umidità dell’aria.

In più, c’è la possibilità di aggiungere anemometro e pluviometro, strumenti utilissimi per gli appassionati di giardinaggio. Grazie alla misurazione di diversi fattori climatici, aiutano gli utenti a capire e gestire lo stato di salute dei propri fiori in ogni momento.

Il dispositivo misura in tempo reale la temperatura esterna, l’umidità e la pressione atmosferica e invia all’utente notifiche personalizzate quando uno dei parametri cambia notevolmente. Ad esempio, quando la temperatura si abbassa notevolmente e diventa necessario proteggere maggiormente le piante dagli sbalzi termici. Inoltre, l’app dedicata tiene traccia dello storico dei dati per permettere di capire per esempio un eventuale ritardo della fioritura.

Anche il vento può essere pericoloso: abbassa la temperatura, danneggia le piante e rende secco il terreno. Con l’Anemometro Intelligente, gli utenti ricevono un alert in caso di vento forte in modo da potersi preparare. Il dispositivo fornisce infatti una misurazione accurata della velocità e della direzione del vento, essenziale per una corretta irrigazione e per una maggiore protezione.

La stazione meteo Netatmo è anche compatibile con Apple HomeKit. Grazie alla compatibilità con HomeKit, l’utente può rivolgere delle domande a Siri per consultare i dati dell’ambiente interno o esterno. È sufficiente cominciare con “Ehi Siri” per conoscere le condizioni dell’ambiente domestico: “Ehi Siri, qual è la temperatura in giardino?” oppure “Ehi Siri, com’è la qualità dell’aria nel soggiorno?”

L’utente può inoltre consultare direttamente dall’applicazione Home le informazioni interne ed esterne della propria Stazione Meteo Intelligente Netatmo. Apple HomeKit offre un comfort ancora maggiore e un’estrema facilità di interagire in maniera intuitiva con i dispositivi della propria abitazione. Gli utenti sono ora in grado di creare scenari personalizzati per connettere la Stazione Meteo Intelligente ad altri dispositivi intelligenti presenti in casa, configurando diverse combinazioni.

Grazie alla misurazione di CO2, ad esempio, possono creare un scenario nel quale le luci si accendono al raggiungimento di un livello anormale di CO2 e si spengono quando torna alla normalità.

La Stazione Meteo Intelligente Netatmo è in vendita al prezzo al pubblico di 169,99€ nella versione base.