Stellantis protagonista al Salone Auto Torino

Stellantis si prepara a essere protagonista al Salone Auto Torino, presentando i suoi nuovi modelli iconici in una suggestiva cornice nel centro storico di Torino. L’evento, in programma da venerdì 13 a domenica 15 settembre, offrirà ai visitatori l’opportunità unica di ammirare il meglio della produzione dei brand di Stellantis.

Santo Ficili, Managing Director Stellantis Italy, dichiara: “Siamo entusiasti di partecipare al Salone Auto Torino con i nostri iconici marchi. È un’opportunità unica per condividere con il pubblico il nostro impegno verso l’innovazione, la sostenibilità e la mobilità del futuro. Questo evento è una vetrina ideale per mostrare le eccellenze dei nostri brand, ognuno dei quali porta avanti una storia di successo e passione che si integra perfettamente con la visione di Stellantis.”

Tra i modelli in mostra, spicca la Fiat Grande Panda, che celebra il 125º anniversario del marchio e inaugura una nuova era con uno stile iconico e accessibile. La vettura è progettata per offrire sostenibilità, accessibilità, semplicità e bellezza, rappresentando l’auto per tutti.

Abarth 600e è la nuova creazione del marchio dello Scorpione, unendo la sportività elettrica con la potenza di un motore esclusivo e tecnologie avanzate. Con un design aggressivo e prestazioni da record, la Abarth 600e si posiziona come la più potente della storia del marchio. La Fiat Topolino rappresenta una soluzione di mobilità sostenibile ideale per la guida in città, offrendo dimensioni contenute, maneggevolezza e tecnologia completamente elettrica. Con un’estetica unica e una guida confortevole, la Topolino rivoluziona il concetto di micro-mobilità.

Non manca la presenza di modelli come la Peugeot 5008 e la Opel Frontera, che offrono tecnologie all’avanguardia e design raffinato per un’esperienza di guida unica. Il brand DS presenta la collezione Antoine de Saint-Exupéry, culminando con la DS 7, un’elegante espressione di comfort e stile ispirato all’omonimo autore.

Infine, Lancia celebra il comfort all’italiana con la Nuova Ypsilon Edizione Cassina, un manifesto di design e benessere a bordo, che unisce tradizione e innovazione in un modello unico nel suo genere. La parata lungo le vie di Torino sarà un’occasione unica per ammirare da vicino i nuovi modelli presentati da Stellantis, confermando l’impegno del gruppo verso un futuro di mobilità sostenibile e innovativa.