STOKTON FW’21: forme e colori del nuovo Made in Italy

Una stagione intensa, vibrante, ricca di nuances calde e avvolgenti accese da flash di colore su texture talvolta laminate o glitter: l’inverno di Stokton abbraccia forme nuove e continuative, sempre amate, realizzate in materiali morbidi e confortevoli, adatti a esprimere al meglio la sapiente artigianalità del Made in Italy.

I colori caldi e naturali, come panna, terra cotta e cappuccino, sono i prediletti della collezione, anche accompagnati da dettagli in oro o argento, ma non mancano opzioni total white, total black e animalier. I modelli più underground propongono nuovi fondi sia dal gusto nipponico, dalla superficie e dalle cuciture irregolari, sia d’ispirazione vintage con suole in gomma in perfetto stile nineties.

A impreziosire le sneaker più leziose troviamo gioielli removibili, applicati sulle stringhe o lateralmente, a forma di simpatici e graziosi animaletti che si alternano alle iconiche catene, applicate sulle profilature, e conferiscono alla scarpa un tocco più brioso e luccicante. Il carattere della linea Black non è mai stato così incisivo: stivali e anfibi con importanti suole carro armato e catene in acciaio o in materiale gommato, regalano a ogni look il giusto twist “street-smart” anche sperimentando nuovi colori come il bianco latte e il caramello, con le suole a contrasto o tono su tono.

Come sempre, anche questo FW’21 regala un giusto equilibrio tra innovazione, qualità, e tendenze del momento, attraverso un’accurata ricerca di materiali, studio di nuove modellerie, una particolare attenzione al dettaglio e l’immancabile passione per il know how tipico del made in Italy.