Stylmartin lancia DOUBLE: la nuova sneaker dal contrasto sportivo

Introdotta in collezione lo scorso anno, DOUBLE, la nuova sneaker di Stylmartin rappresenta una valida opzione per chi è alla ricerca di una sneaker da moto tecnica e protettiva, confortevole anche durante la camminata e capace di regalare un tocco di colore e originalità al proprio outfit.

Questo modello unisex dal look metropolitano propone infatti il giusto equilibrio tra stile e funzionalità, nonché un abbinamento bicolor decisamente… sportivo! Come anticipa il nome stesso, DOUBLE mette a confronto nero e rosso, due tonalità “agli antipodi” capaci di creare un contrasto cromatico dal sapore attuale e deciso.

Flessibile e resistente, la tomaia in pelle pieno fiore trattata idrorepellente garantisce, insieme alla fodera interna waterproof, totale isolamento da umidità e freddo. Le protezioni interne in PU – posizionate in zona malleoli – sono integrate all’interno della calzatura in modo discreto ed efficace e non ne compromettono in alcun modo l’estetica e la linea.

Da citare infine la robusta suola in gomma bicolor con grip antiscivolo e la chiusura a lacci, forniti nelle due varianti nero/rosso e total red.

Al look fresco e contemporaneo, questo modello aggiunge un alto livello di comfort in sella e a piedi al quale concorre uno studiato sottopiede anatomico, removibile e microforato.