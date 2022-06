Subaru sarà Main Sponsor del JOVA BEACH PARTY MMXXII

Subaru Italia è lieta di annunciare che sarà main sponsor del JOVA BEACH PARTY MMXXII. Prodotto e organizzato da Trident Music, JOVA BEACH PARTY è un concept unico ideato nel 2019 da Lorenzo Jovanotti. L’edizione d’esordio è stata uno spettacolo sorprendente con oltre 600.000 spettatori. Nel 2022 riparte una nuova edizione con il debutto fissato a Lignano Sabbiadoro il prossimo 2 luglio e Subaru è felice di poter essere a fianco del JOVA BEACH PARTY in questa nuova avventura.

Subaru approda al JOVA BEACH PARTY

La filosofia Subaru si basa sui due valori fondamentali di “Enjoyment & Peace of Mind” che, uniti ai 50 anni di esperienza nella realizzazione di auto con trazione 4×4 permanente, sono imprescindibili per l’obiettivo di garantire un divertimento unico, una sicurezza a 360° e una resilienza inimitabile a chi sceglie una vettura della Casa delle Pleiadi. Ogni Subaru diventa dunque la compagna di viaggio che permette di vivere esperienze originali, raggiungere luoghi unici e costruire ricordi preziosi proteggendo chi si ama.

In occasione del lancio di SOLTERRA, la prima BEV (Battery Electric Vehicle) 4×4 del costruttore nipponico, Subaru ha deciso di tuffarsi in un’avventura fatta di energia, divertimento e condivisione per abbracciare un futuro non soltanto più sostenibile ma anche più responsabile. Alla base vi è l’idea che la consapevolezza sia il primo passo verso un futuro migliore e che ogni azione, anche la più piccola, possa avere un grande impatto collettivo.

SOLTERRA nasce dallo sviluppo congiunto di Subaru Corporation e Toyota Motor Company ed è stata costruita a partire dalla e-Subaru Global Platform che consente un’esperienza con una dinamica di guida superiore. Nel solco della tradizione della Casa delle Pleiadi, anche la nuova BEV sarà contraddistinta dall’All Wheel Drive. Il nuovo sistema aziona le ruote anteriori e posteriori con due motori elettrici separati. La risposta agile dei motori e la distribuzione flessibile della forza motrice tra anteriore e posteriore permettono a SOLTERRA di sfruttare appieno la trazione delle quattro ruote e offre un’esperienza di guida che trasmette sicurezza e tranquillità.

La massima attenzione possibile per la sostenibilità è una delle caratteristiche che danno grande valore al JOVA BEACH PARTY e che Subaru abbraccia a pieno. La Casa delle Pleiadi vuole ispirare tutti i partecipanti ad essere promotori di un modo di vivere consapevole divulgando il proprio pensiero costruttivo ed i propri consigli su come vivere in un modo migliore. Questa attitudine si tradurrà in un’iniziativa solidale e coinvolgente volta a dare un contributo concreto e i cui dettagli saranno svelati a breve.

Il tour lungo lo stivale si muoverà a bordo delle vetture della gamma Subaru. I tre SUV della Casa delle Pleiadi, Outback, Forester e SUBARU XV, saranno compagni di viaggio del grande evento dell’estate 2022.

Il JOVA BEACH PARTY non è solo un evento ma anche uno spazio nel quale saranno possibili per tutti le attività più svariate in assoluta libertà, un’idea cara anche a chi si mette al volante di una Subaru, un’auto che permette di andare ovunque e di dare inizio a qualsiasi avventura. Presso lo stand Subaru, che sarà presente in tutte le date del JOVA BEACH PARTY da luglio a settembre, sarà possibile non solo scoprire la nuova SOLTERRA, il primo BEV del Marchio ad essere lanciato a livello globale, ma anche prendere parte ad attività e giochi per tutti, nello spirito di gioia e divertimento di quella che sarà una grande festa.

LE DATE DEL JOVA BEACH PARTY 2022

2 – 3 LUGLIO 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) Spiaggia Bell’Italia

8 – 9 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare

13 LUGLIO 2022 – AOSTA (GRESSAN) Area Verde

17 LUGLIO 2022 – ALBENGA (VILLANOVA, SV) Ippodromo dei Fiori

23- 24 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi

30 – 31 LUGLIO 2022 – BARLETTA Lungomare Mennea

5 – 6 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano

12 – 13 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village

19 – 20 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

26 – 27 AGOSTO 2022 – CASTEL VOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2 – 3 SETTEMBRE 2022 – VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione

10 SETTEMBRE 2022 – BRESSO-MILANO Aeroporto