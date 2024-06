T.UR presenta i nuovi guanti da moto per l’estate, 4 nuovi guanti estivi che non possono mancare nel guardaroba dei motociclisti. Denominatore comune la ventilazione e la protezione, dedicata a tutti i motociclisti, siano essi viaggiatori o amanti dell’avventura su due ruote.

G-SIX

G-Six sembra un guanto da enduro per la sua leggerezza ed elasticità, ma è certificato come un guanto stradale, grazie alle protezioni sulle nocche realizzate in Impacton®, un materiale in poliuretano speciale morbido, estremamente protettivo e flessibile, che si adatta alla forma delle mani e ritorna alla sua forma quando non indossato. Le dita sono realizzate in rete sottile ad alta tenacità con una texture tridimensionale che cattura l’attenzione, con aree in Ripstop elasticizzato e palmo rinforzato in microfibra.

Sotto la punta di indice e medio è visibile il logo antiscivolo T.ur rosso, per farsi notare quando si salutano gli altri motociclisti. G-Six è unisex (taglie XS-3XL) ed è disponibile in due colori (Nero/Rosso e Nero/Grigio) a 39,99€.

G-S THREE 3D

Chi cerca una soluzione per tutta la stagione calda, dai giri in moto nel week end alle vacanze verso nuove mete, troverà nel G-Three 3D le caratteristiche perfette per le sue esigenze: fresco tessuto traforato Hard Mesh ad alta resistenza sul dorso, palmo e dita in pelle traforata e ampie e flessibili protezioni nocche in morbido poliuretano a microiniezione diretta e non cucita, il cui effetto 3D dona unicità e stile, ancora più accentuati nella versione Nero/Rosso.

Un guanto che protegge rinfrescando, dal taglio unisex (taglie XS-3XL) e disponibile in due colori (Nero/Rosso e Nero/Grigio con dettagli giallo fluo) a 84,99€.

G-FOUR E G-FOUR LADY

G-Four ha inserti in pelle sul palmo e sul fianco della mano e una traforatura ben distribuita sul dorso e sulle dita per aumentare la ventilazione. Inoltre, anche la protezione nocche in poliuretano super flessibile lascia passare l’aria mentre si è in marcia. La fodera in maglina suggerisce un uso che inizia nelle stagioni un po’ più fresche, ma anche in estate aiuta a mantenere le mani asciutte, sia sulle brevi che sulle lunghe tratte. Un guanto declinato in versione uomo e donna grazie alla scelta di colori: rosso o giallo fluo per l’uomo (taglie S-3XL), fucsia per la donna (taglie XS-2XL) in vendita a 89,99€.

G-KNIT

G-Knit è il massimo per chi cerca un guanto estivo, fresco e ventilato, con la massima protezione possibile, anche alle alte velocità dei viaggi in autostrada e a lungo raggio. Infatti, è realizzato in tessuto elasticizzato 2Way e Knit Technology, con inserti in fibra aramidica anche sulle nocche, che sono in TPU rigido. Il palmo e le dita in pelle sono resistenti e a prova di imprevisto, la fodera in maglina aiuta a mantenere le mani asciutte, mentre il tessuto della parte superiore assicura freschezza, ventilazione e comfort anche con temperature sopra la media. E’ in vendita a 109, 99€

I guanti estivi della collezione 2024 T.ur sono già disponibili presso tutti i rivenditori T.ur e online sul sito T.UR.