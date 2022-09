Tesla: la Model Y Rear-Wheel Drive arriva in Europa

Una nuova Tesla sbarca finalmente in Europa. Si tratta della versione Rear Wheel Drive della Model Y, alternativa più economica rispetto alle già presenti Long Range e Performance.

I clienti in Italia possono ordinare il nostro SUV di medie dimensioni completamente elettrico, a partire da 49.990 € e in consegna da dicembre 2022-febbraio 2023. Model Y Rear-Wheel Drive offre fino a 455 chilometri di autonomia (WLTP) grazie all’altissima efficienza del suo powertrain, dell’aerodinamica e all’esperienza di Tesla con la tecnologia delle batterie.

Gli interni della Model Y sono semplici e lineari, con touchscreen da 15″, impianto audio immersivo e tetto interamente in vetro per maggiore spazio sopra la testa. Offre la massima versatilità, con spazio per cinque adulti e tutti i loro bagagli. Ogni singolo sedile della seconda fila è ribaltabile, creando uno spazio di carico molto flessibile per sci, mobili, bagagli e tanto altro. L’apertura del portellone consente l’accesso al pianale del vano bagagli posizionato in basso, facilitando e velocizzando le operazioni di carico e scarico.

Come le versioni All-Wheel Drive e Performance, il frunk anteriore e i sedili ribaltabili 40-60 della seconda fila consentono un volume di carico fino a 2158 litri. Se si hanno ulteriori bagagli da caricare, Model Y Rear-Wheel Drive può anche trainare fino a 1600 kg (optional).

Model Y Rear-Wheel Drive si connette con l’app Tesla per funzioni uniche e di semplice utilizzo, quali lo sblocco da remoto, il pre-condizionamento da remoto, il tracking della posizione, la modalità Limite di Velocità e tanto altro.

Con una potenza di ricarica fino a 170 kW e accesso alla rete di ricarica Tesla Supercharger, con ben oltre 9000 stalli di ricarica in Europa, oltre alle colonnine di terze parti, i futuri proprietari di Model Y Rear-Wheel Drive saranno in grado di viaggiare serenamente in tutta Europa.