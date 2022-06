TEX MEX & CHIC: la proposta di borse di Luisa Spagnoli

C’era una volta in America. Luisa Spagnoli per la PE 2022 guarda a Ovest, ispirandosi alla terra dorata del New Mexico che va da Albuquerque a Santa Fe. Una contaminazione tex mex che dagli abiti è passata anche agli accessori.

Immancabili in collezione i due modelli iconici: la Luisa bag, dedicata alla fondatrice visionaria del brand, con la chiusura logo, la catena gold e il doppio utilizzo a mano e a tracolla, che per questa stagione si tinge di nuances calde e terrose; e la Nicoletta, ‘keep all’ per le globetrotter e multi tasker come la donna alla quale è intitolata – Nicoletta Spagnoli appunto -, erede, AD e direttrice creativa del brand.

Si aggiungono alla famiglia delle must have bag Luisa Spagnoli due nuovi modelli di tendenza. La Rodeo, una hobo di pelle scamosciata interamente bordata di frange squaw che danzano ad ogni movimento di chi la indossa. Particolare il logo, embossed, che rimane delicatamente a rilievo, per questa pratica borsa dall’appeal boho da portare a tracolla, morbida e capiente.

Vera chicca di stagione è la Baby Rodeo, il secchiellino di suède con chiusura a coulisse da portare a mano. Anche in questa versione, la cascata di frange western non può mancare, così come le lettere LS a rilievo. Tre le nuance tra le quali scegliere: giallo ocra, Terra di Siena e black.

Accessori da cow girl di stampo metropolitano, per uno stile far west riveduto e corretto secondo i codici di un’eleganza senza tempo.