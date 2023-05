Toyota al Giro d’Italia: la mobilità sostenibile protagonista con la gamma elettrificata

Toyota conclude con successo la sua avventura come Mobility Partner e Official Car alla 106° edizione del Giro d’Italia, portando avanti la sua visione di sostenibilità e mobilità ecologica. Il Gruppo Toyota ha dimostrato il suo impegno per un futuro più inclusivo e sostenibile, offrendo la sua intera gamma elettrificata durante l’evento.

La flotta di oltre 50 veicoli messa a disposizione da Toyota includeva anche i nuovi Toyota bZ4X, il primo modello della famiglia Toyota bZ (beyond Zero) di veicoli elettrici a batteria a zero emissioni. Questa nuova generazione di veicoli rappresenta un passo importante verso la mobilità sostenibile, offrendo un’alternativa ecologica senza compromettere le prestazioni.

Inoltre, la Toyota Mirai di seconda generazione, alimentata da Fuel Cell ad idrogeno, ha svolto un ruolo di primo piano nelle emozionanti tappe a cronometro del Giro d’Italia. La Mirai è un esempio di tecnologia avanzata che mira a ridurre le emissioni di CO2 e ad alimentare i veicoli con fonti di energia pulita.

Una delle novità più entusiasmanti di quest’anno è stata la presenza dei modelli Yaris Cross, Rav4 e Hilux nell’accattivante allestimento sportivo GR Sport. Questi modelli, ispirati allo spirito sportivo della scuderia Toyota Gazoo Racing, hanno animato la carovana sponsor del Giro d’Italia, attirando l’attenzione di migliaia di appassionati che hanno applaudito il loro passaggio.

Le vetture RAV4 Hybrid e Corolla Hybrid Touring Sports hanno dimostrato ancora una volta le loro prestazioni eccezionali, accompagnando i ciclisti in gara e viaggiando in modalità zero emissioni per oltre il 50% del tempo. Questo conferma l’efficacia delle tecnologie elettrificate di Toyota nel ridurre le emissioni di CO2 e promuovere una mobilità più sostenibile.

Toyota non si è limitata solo al Giro d’Italia, ma ha anche partecipato come Auto Ufficiale al Giro E, una corsa non competitiva che utilizza e-bike. Per promuovere un percorso a zero emissioni, Toyota ha presentato la Toyota bZ4X, il primo modello della famiglia Toyota bZ di veicoli elettrici a batteria a zero emissioni. Questo impegno dimostra la volontà di Toyota di sostenere la mobilità sostenibile in tutte le sue forme.

Durante l’evento, Toyota ha anche presentato in anteprima nazionale la quinta generazione di Prius Plug-In, la vettura ibrida al mondo prodotta in serie. La nuova generazione offre una maggiore autonomia in modalità elettrica, con oltre 80 km nel ciclo combinato, e un’impressionante riduzione delle emissioni di CO2, inferiore a 20g/km. La Prius Plug-In rappresenta il simbolo dell’impegno di Toyota nel combinare prestazioni dinamiche ed efficienza energetica.