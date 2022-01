Toyota presenta il nuovo Hilux GR SPORT

Toyota Hilux è una delle leggende del Rally Dakar e vincitore assoluto della gara più dura del mondo. Il successo che TOYOTA GAZOO Racing ha ottenuto in questa competizione estrema ha ispirato la creazione dell’Hilux GR SPORT, la nuova punta di diamante della gamma di pick-up Hilux.

Hilux GR SPORT è progettato per catturare l’attenzione dei clienti il ​​cui stile di vita attivo va ben oltre il quotidiano, offrendo loro un veicolo che si adatta perfettamente ad ogni tipo di situazione. Toyota ha introdotto miglioramenti delle sospensioni dedicati per offrire un’esperienza di guida ancora più gratificante, con maggiore controllo, reattività e sensazione di aderenza. Una serie di esclusive caratteristiche di design esterno e interno rafforzano il fascino del veicolo.

Hilux GR SPORT beneficia anche dei significativi progressi già introdotti nel nuovo Hilux, offrendo la migliore esperienza di guida finora. Le sue capacità fuoristrada famose in tutto il mondo – in linea con lo spirito “go-anywhere” – hanno raggiunto nuove vette, aiutate da un differenziale a slittamento limitato automatico e dall’Active Traction Control. Allo stesso tempo, la maneggevolezza e il comfort esemplari nella guida su strada sono garantiti da aggiornamenti mirati delle sospensioni e contromisure contro il rumore e le vibrazioni.

Nasser Al-Attiyah, pilota della TOYOTA GAZOO Racing, pluricampione del mondo di rally e tre volte vincitore della Dakar, commenta il nuovo Hilux GR SPORT “La Toyota Hilux ha una reputazione leggendaria per robustezza e affidabilità. Questo è vero non solo per la nostra macchina da corsa, ma anche per i modelli di produzione, GR SPORT incluso. Questo nuovo modello, ispirato alle nostre iconiche auto da corsa Dakar, offre nuovi livelli di esperienza di guida sia su strada che fuoristrada. Incapsula davvero lo spirito delle nostre auto da corsa, portando una parte della Dakar agli acquirenti di tutto il mondo”.

Sospensioni ricalibrate

La caratteristica fondamentale dell’aggiornato sistema sospensivo è l’introduzione di nuovi ammortizzatori monotubo e nuove molle all’anteriore.

Il design monotubo può contare su un’area del pistone più ampia per offrire migliori prestazioni di smorzamento, con una risposta più rapida e una migliore dissipazione del calore. Aiuta anche a mantenere costante le prestazioni dell’olio durante la guida in condizioni difficili.

Le molle elicoidali anteriori sono state irrigidite e sia queste che i nuovi ammortizzatori sono verniciati di rosso per sottolineare il carattere sportivo di Hilux GR SPORT. Queste modifiche si aggiungono agli aggiornamenti delle sospensioni precedentemente introdotti per il nuovo Hilux, comprese le balestre posteriori riaccordate e le nuove boccole. Il risultato è un comportamento dinamico che ispira fiducia anche in condizioni di guida impegnative.

Rispetto all’Hilux standard queste modifiche offrono miglioramenti significativi per quanto riguarda la maneggevolezza – tra cui un minor sforzo di sterzata e una maggiore reattività agli input del guidatore -, prestazioni in rettilineo, rollio ridotto e una maggiore aderenza al posteriore.

Il nuovo assetto contribuisce inoltre in modo significativo al comfort di guida, con una risposta rapida alle vibrazioni ad alta frequenza e una maggiore capacità di smorzamento per controllare i movimenti del corpo vettura ed eliminare gli scossoni.

Prestazioni senza compromessi

Il cuore di Hilux GR SPORT è il potente motore da 2,8 litri, introdotto nella gamma nel 2020. Con 204 CV/150 kW e 500 Nm di coppia, è abbinato a un cambio automatico a sei velocità. Esclusivamente in versione Double Cab, il nuovo GR SPORT mantiene le impressionanti capacità di carico dell’Hilux, tra le migliori della sua categoria: può sostenere un carico utile di una tonnellata e trainare rimorchi frenati fino a 3,5 tonnellate.

Design GR SPORT

Tocchi di stile all’interno e all’esterno che sottolineano il carattere speciale di Hilux GR SPORT. La griglia anteriore nera ha una maglia G-motif dedicata e ottiene una barra orizzontale centrale prominente con il classico logo TOYOTA al posto dell’emblema del marchio. Questo tocco ispirato all’heritage fa riferimento al badge caratteristico della quarta generazione di Hilux dei primi anni ’80. Il potente design frontale è amplificato da nuove cornici dei fendinebbia anteriori più grandi. I cerchi in lega da 17 pollici hanno una finitura nera e lavorata a contrasto e sono dotati di pneumatici all-terrain. Il leit-motiv nero è ripreso nelle calotte degli specchietti retrovisori esterni, nelle pedane laterali, nei parafanghi e nella maniglia del portellone. Questo mette in netto contrasto il rosso brillante di nuovi ammortizzatori e molle. Al posteriore è inoltre presente anche il badge GR SPORT.

Nell’abitacolo ci sono nuovi sedili anteriori sportivi in ​​una combinazione di pelle nera e pelle scamosciata sintetica traforata e cuciture a contrasto. Il marchio GR SPORT è presente sugli schienali dei sedili, sui tappetini, sul pulsante di avviamento e sull’animazione del display multi-informazione.

L’equipaggiamento include dotazioni da alto di gamma, tra cui fari a LED, Smart Entry & Start, climatizzatore automatico bi-zona, Downhill Assist Control e differenziale a slittamento limitato automatico.

Il nuovo Hilux GR SPORT arriverà presso i rivenditori di tutta Europa nell’autunno 2022.