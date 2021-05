Toyota pronta per la GR Yaris Rally Cup

Svelata la livrea della GR Yaris protagonista del GR Yaris Rally Cup, il primo campionato monomarca di Toyota.

La nuova livrea riprende i colori ufficiali rosso, nero e bianco del Toyota Gazoo Racing e sul caratteristico tetto in fibra di carbonio spicca il logo Toyota Gazoo racing Italy che seguirà le attività del monomarca. Obiettivo principale del neonato Toyota Gazoo Racing Italy sarà quello di mettere in evidenza il forte legame tra le auto da competizione Toyota e le auto stradali come la GR Yaris, che è stata sviluppata utilizzando la conoscenza acquisita dal team nel WRC. Ad arricchire la livrea, i loghi degli sponsor del campionato, KINTO il brand dedicato all’offerta di servizi di mobilità di Toyota, Pirelli leader mondiale nei pneumatici rally, OMP fornitore ufficiale del Toyota Gazoo Racing nel WRC e LoJack (gruppo CalAmp) partner di Toyota Motor Italia dal 2014 e leader nelle soluzioni telematiche e nel recupero dei veicoli rubati.

“Siamo pronti al debutto del primo campionato monomarca del Toyota Gazoo Racing Italy – dichiara Mariano Autuori, Direttore Marketing di Toyota Motor Italia – un progetto che nasce sulla scia del grande successo che Toyota sta riscuotendo a livello mondiale nel motorsport. La protagonista del campionato non poteva che essere la nuova GR Yaris, massima espressione di come le competenze nel motorsport ci permettano di progettare auto sempre migliori.”

Saranno coinvolti numerosi Team, tra i più importanti del panorama nazionale, che hanno scelto la GR Yaris Rally Cup e che andranno a contendersi il ricco montepremi di 300.000€ che sarà distribuito tra premi di gara e premi finali, con particolare attenzione ai Team ed ai piloti giovani.

La GR Yaris in versione R 1T 4×4 sarà omologata nei primi giorni di giugno, per essere pronta al debutto in gara al primo appuntamento del #monomarca.

La presentazione alla stampa della GR Yaris Rally Cup è prevista in occasione del Rally Italia Sardegna, prova italiana del WRC che si svolgerà dal 3 al 6 giugno, in occasione della quale la vettura del Toyota Gazoo Racing Italy sarà presentata in anteprima, pochi giorni prima dell’inizio del campionato che si svilupperà su 5 gare.