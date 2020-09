Tucano Urbano: è tempo di rimettersi in giacca

Le torride temperature estive stanno pian piano finendo e l’aria si sta facendo sempre più fresca, soprattutto nelle prime ore del mattino. Per salire in sella e raggiungere il proprio luogo di lavoro, ad esempio, serve una giacca non troppo pesante né troppo leggera; che protegga nelle ore più fredde e sia comunque confortevole in quelle più calde. Con i due nuovi modelli AREOS 2G e TEXWORK, TUCANO URBANO arriva in soccorso di chi ha ora più che mai bisogno di (ri)assumere un look urbano per muoversi sulle due ruote.

AREOS 2G, impermeabile ma al tempo stesso aerata, è la giacca corta in tessuto jacquard ideale per questo cambio stagione. Diventa fresca solo all’occorrenza: se splende il sole, basta aprire i sistemi di aerazione su torace, maniche e schiena, e le zip a doppio cursore sull’avambraccio. Ma, al contempo, è sempre pronta a proteggere con il massimo comfort in caso di pioggia. La costruzione HYDROSCUD la rende infatti 100% impermeabile e traspirante. Certificata Moto CE secondo la normativa EN17092, AREOS, è dotata di protezioni COMFORT PROTECTION SYSTEM su spalle e gomiti e di una tasca per alloggiare il paraschiena.

Il brand specializzato nell’abbigliamento per le due ruote, propone anche e la nuova TEXWORK (TEXWORK LADY per lei), una giacca dall’eccezionale rapporto qualità prezzo che ambisce a fare da apripista sul mercato. Realizzata in tessuto Oxford di poliestere ad alta tenacità e foderata in rete leggera, è equipaggiata di protezioni CE su spalle e gomiti, oltre che di una tasca per la protezione schiena.

Dotata di numerose tasche esterne ed interne, è disponibile in 3 varianti bicolor: per lui nero-giallo fluo, sabbiablu scuro, blu scuro-grigio; per lei nero-giallo fluo.