TV 4K UHD: TCL svela la nuova Serie P71 in Europa

La serie P71 di TV 4K UHD di TCL sbarca in Europa. Ad annunciarlo oggi è stato lo stesso colosso cinese, secondo produttore di TV al mondo, che punta ad espandere il proprio valore competitivo nel mercato dei TV intelligenti in selezionati retailer.

I nuovi TV TCL combinano un design ultra sottile, la qualità delle immagini 4K HDR 10 e il sistema Smart TV più avanzato di sempre: Android TV con Google Assistant integrato. I consumatori possono accedere facilmente ai loro contenuti preferiti parlando direttamente con il TV grazie al controllo vocale Hands-Free integrato.

L’ultimo standard per i contenuti 4K UHD è l’High Dynamic Range. Tecnologia che espande significativamente la gamma di contrasto e colore. L’HDR riproduce accuratamente tonalità chiare e scure con colori precisi e immagini dai dettagli mozzafiato. Poiché i contenuti e le fonti HDR non sono ancora così popolari, SMART HDR permette di migliorare i contenuti Standard Dynamic Range (SDR) e rende la qualità quasi uguale a quella HDR.

Nelle scene più buie, integra il livello di luminosità per mostrare oggetti nascosti da ombre più scure. Mentre per quelle più chiare, SMART HDR aumenta il livello del rapporto di contrasto per differenziare gli oggetti dallo sfondo. Questa feature consente di avere un’immagine più stratificata, più ricca e di ottenere maggiori dettagli, regalando così un risultato finale complessivamente migliore.

I TV della serie P71, inoltre, possono controllare interamente il TV con la propria voce grazie a Google Assistant. In questo modo, il TV Android di TCL rende la vita più intelligente e semplice. Con Google Assistant, si possono porre domande direttamente al TV e chiedergli di fare qualcosa nella nostra smart home.

Dal punto di vista del design, la serie è stata progettata per adattarsi perfettamente a qualsiasi arredamento ed è priva di cornice frontale al fine di regalare una migliore esperienza di “home theater”. Questo design ultra slim sfrutta alluminio per renderlo, non solo un elegante pezzo di artigianato, ma anche un elemento duraturo che si inserisce molto bene in qualsiasi soggiorno.

La Serie P71 è disponibile da oggi nelle versioni da 43”, 50”, 55”, 65” e 75” presso Unieuro e online su Monclick.it ad un prezzo suggerito al pubblico a partire da 369€