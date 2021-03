U.S. Polo Assn. presenta la collezione FW 21/22

U.S. Polo Assn. è lo storico brand americano celebre per il doppio cavallo che si ispira da sempre al mondo e ai valori del polo, uno sport un tempo d’élite ma al giorno d’oggi sempre più democratico.

La collezione per il prossimo Autunno Inverno 21/22 si caratterizza per una forte e crescente innovazione nella ricerca di materiali ecosostenibili e dettagli all’ultima tendenza pur rimanendo immutata l’identità creativa del progetto originario. Un progetto che racchiude uno stile di vita, sinonimo di fair play, lealtà e rigore dettate dalla passione del gioco del polo.

La collezione FW 21/22 è pensata e divisa in due collezioni principali: COSMOPOLITAN DNA e SPORTY OUTDOOR.

Autentica e dalla forte identità, la collezione COSMOPOLITAN DNA è caratterizzata da dettagli che si ricollegano immediatamente alle origini del brand come i rivetti in metallo e la bandierina dai colori iconici blu, bianco e rosso.

Per lei un’elegante e confortevole linea di chelsea boots e stivali alti in vera pelle che si adattano perfettamente ad uno stile dressy cittadino regalando comfort e sicurezza.

Più grintosa è invece la linea Bruna che presenta una suola aggressiva in linea con il trend attuale, proposta anche nella variante con lacci e nel colore oliva che daranno sicuramente un tocco più ricercato al look.

La sneaker Angie regala invece qualche centimetro in più grazie alla suoletta interna estraibile, disponibile sia nella versione chelsea sia sneaker, entrambe accomunate da tocchi oro e argento. Per le più sportive le novità sono date dalla linea Vega, un comodo e caldo stivaletto invernale perfetto anche per le giornate più fredde e piovose grazie ad un tessuto water resistant e una suola in gomma super leggera; e dalla linea Bloom, la sneaker casual dalle linee essenziali che incarna lo spirito sportivo ma eccede con i tocchi metallici e animalier.

Per lui invece la linea Boral svela un modello allacciato in pelle che prende ispirazione dal mocassino indiano per ricreare un look davvero eccentrico e particolare. Accanto ai classici chelsea boots fanno la loro comparsa una serie di sneakers che evidenziano il doppio cavallo e altri simboli iconici del brand come la Cryme in vera pelle color block che garantisce un look più sobrio ma sempre ricercato ed elegante. Più cittadina e cosmopolita la sneaker Novak che comprende una serie di city running bicolor con suola estremamente leggera.

La passione per lo sport di U.S POLO ASSN. prosegue in una serie di calzature per lei e per lui caratterizzata dall’ estetica sporty-chic della collezione SPORTY OUTDOOR COLLECTION

La proposta femminile si consolida con Frida, la sneaker carryover dal sapore retrò. Disponibile sia nella versione mid, molto calda, che nella versione più bassa in ben 9 tonalità colore. Rimane presente l’iconica sneaker SyIvi, la cui tomaia è realizzata in ecopelle, anche nelle nuove scintillanti versioni metal blu, rosso e argento. La suola è caratterizzata da una comoda zeppa con plateau e rappresenta la scelta ottimale per tutte le donne che vogliono rimanere pratiche senza rinunciare all’altezza.

La collezione Man si amplia di nuovi modelli a partire dalla nuova linea Hiky in vera pelle che è rappresentata da una serie di sneakers che si allineano allo stile outdoor da montagna grazie agli occhielli e ai lacci rotondi bicolor. A completare questa collezione, la Aroon presenta sempre un gusto outdoor ma dall’animo retrò. Disponibile nella versione sneaker e mid, è realizzata con materiali in vera crosta, suole a contrasto e loghi iconici a vista.

La novità assoluta della collezione è data da Arcy, la city running dall’esplicito e forte richiamo all’outdoor e al trekking. Realizzata in ecopelle, tessuto invernale camouflage e la suola dall’effetto melange, questa sneaker consacra tutta l’innovazione del brand.

Non mancano infine le classiche linee dallo stile urban, confortevoli e adatte all’uso quotidiano, disponibili sia in versioni in vera pelle, crosta, tessuti caldi e invernali contraddistinti sempre dai dettagli iconici del brand come il doppio cavallo e la scritta U.S. POLO ASSN. Tutti i modelli sono estremamente leggeri, versatili e disponibili in diverse combinazioni cromatiche.

U.S. Polo Assn. conferma il grande impegno verso l’eco-sostenibilità introducendo anche la versione donna e bambino alla linea VEGA presentata la scorsa primavera. Una tennis stile retrò anni ‘80 con tomaia in ECO-Friendly leather dal look elegante e raffinato, disponibile nelle colorazioni classiche del bianco o nero.