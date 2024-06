“Levi’s for Paris”: quando la moda abbraccia la Ville Lumière

In occasione delle celebrazioni annuali della Villa Lumière, Levi’s ha deciso di onorare l’eleganza parigina con una collezione che reinterpreta i capi basici e classici, infondendoli dei colori vivaci della bandiera francese. Il risultato? La nuova collezione “Levi’s for Paris”

La collezione “Levi’s® for Paris” celebra la semplicità e la raffinatezza attraverso una serie di capi che diventano subito indispensabili per il guardaroba estivo. Tinte di blu, bianco e rosso si fondono in un design minimalista che richiama l’eleganza sobria ma sofisticata tipica dello stile francese. Tra i pezzi chiave troviamo: una Baggy Jeans Reversibile, una T-shirt a Righe e a Pois e una Felpa con Cappuccio: Un must-have per le serate estive più fresche, che unisce il calore di un capo sportivo con il gusto estetico tipicamente parigino.

Ma la collezione non si ferma qui. Pensata anche per gli appassionati di skateboard, “Levi’s® for Paris” include quattro pezzi iconici che portano lo street style a un nuovo livello di coolness. Questi capi non solo offrono performance e comfort, ma rappresentano anche un vero e proprio statement di stile per chi vive la città su quattro ruote.