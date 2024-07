Ultimo Stadi 2024: una favola che continua e una generazione che cresce

Sabato sera a Padova si è concluso il trionfale tour “Ultimo Stadi 2024 – La Favola continua…“, che ha visto un incredibile successo con un totale di 412.884 biglietti venduti. Le dieci date del tour, che hanno incluso due concerti a Napoli, due a Torino e una magica tripletta all’Olimpico di Roma, hanno regalato emozioni indimenticabili al pubblico.

Lo show, caratterizzato da un allestimento colossale, ha visto Ultimo esibirsi in una setlist che ha spaziato tra i suoi grandi successi e le nuove hit dell’album “ALTROVE“. Ogni serata ha rappresentato un capitolo intenso di una favola infinita, che ha consolidato ancora di più il legame tra il cantautore romano e i suoi fan. A soli 28 anni, Ultimo vanta già 41 stadi nel suo palmarès, con altri otto annunciati per il prossimo anno. Il nuovo tour “Ultimo Stadi 2025 – La Favola continua…” ha già venduto oltre 250.000 biglietti in poco più di 48 ore dall’apertura delle vendite, dimostrando l’enorme seguito del giovane artista.

Ultimo continua a parlare al cuore del suo pubblico, che non è composto solo da semplici spettatori, ma da una vera e propria comunità: la Generazione ULTIMO. Questo movimento cresce costantemente, mostrando la propria forza e fedeltà, e si prepara a partecipare con entusiasmo alla prossima stagione di live negli stadi.

Al termine dell’ultimo show a Padova, Ultimo ha salutato il pubblico con un messaggio carico di emozione: “Non smettete mai di credere nelle favole, io da qui non mi muovo”. La risposta dei fan è stata altrettanto sentita, confermando che finché ci sarà lui, la sua generazione lo accompagnerà ovunque.

La favola di Ultimo è ben lontana dalla conclusione e, con l’annuncio del tour 2025, sembra destinata a continuare a scrivere nuove pagine di successo, unendo sempre più persone sotto il segno della sua musica e del suo messaggio.