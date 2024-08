Un anello per collezionarli tutti: i gadget de Il Signore degli Anelli

La Terra di Mezzo e i suoi amati personaggi tornano a illuminare il mondo fantasy, grazie alla seconda stagione de Gli Anelli del Potere. Questa serie, ambientata nella Seconda Era creata da J. R. R. Tolkien, continua ad affascinare vecchi e nuovi fan, celebrando i 70 anni dall’uscita dell’opera iconica che ha rivoluzionato il genere.

Per rendere omaggio a questo importante anniversario, Funko presenta una nuova linea di Funko Pop! dedicati ai personaggi più amati de Il Signore degli Anelli. Da Frodo a Legolas, fino al misterioso Gollum, i fan potranno collezionare i propri eroi e rivivere le avventure della Compagnia dell’Anello. Inoltre, il nuovo Pop! Town dedicato a Bilbo Baggins e Casa Baggins è un vero gioiello da aggiungere alla propria collezione.

Ma le novità non finiscono qui, con i nuovi Bitty Pop! che ritraggono in miniatura i protagonisti del libro in una versione ancora più adorabile e innovativa. E per chi vuole portare la propria passione ovunque, Loungefly propone uno zaino e un portafoglio dedicati all’Unico Anello, realizzati in pelle vegana per uno stile eco-sostenibile.

Con queste nuove proposte, gli appassionati de Il Signore degli Anelli potranno immergersi ancora di più nel magico mondo creato da Tolkien e tener sempre accesa la fiamma dell’avventura e dell’amicizia.

Scopri di più su tutti i gadget disponibili e preparati ad arricchire la tua collezione con pezzi unici e indimenticabili!

