Un’esplosione di colori per la nuova collezione maglieria firmata Guru

Con GURU l’estate torna a splendere all’insegna dell’iconica margherita a sei petali che rivoluzionò il casualwear degli anni 2000.

IL brand made in Italy presenta la sua nuova collezione PE 23 con l’iconica margherita a sei petali rivisitata con un nuovo e creativo logo. La nuova versione è caratterizzata da petali variopinti che donano alle magliette un tocco di vivacità e movimento.

La collezione offre una vasta gamma di T-shirt basic in cotone girocollo decorate con la macro margherita sul retro. Disponibile in una gamma di tinte vitaminiche come il verde prato, l’arancio e il bianco, la collezione comprende anche modelli cropped e tank top con scollo all’americana, rifiniti con la scritta GURU e il profilo della margherita sulla parte anteriore e posteriore. I colori pop degli anni 2000 si fondono elegantly con i toni pastello attuali ed eleganti come il rosa bubblegum e il giallo.

Modelli slim fit con il classico logo dai petali bianchi o verde menta ed eleganti stampe dai petali colorati su T-shirt a maniche corte, a maniche lunghe e lunghezza sopra il ginocchio completano la collezione. I dettagli iconici della margherita arricchiscono anche la linea maschile, con T-shirt regular fit con il logo della margherita in bianco e in versione macro sul retro proposte in una gamma di colori audaci, tra cui raspberry, Iris Violet e Sky.

Anche gli uomini possono apprezzare le margherite multicolori sui polsini e sulle maniche, con scritte arcobaleno e imponenti stampe in versione smanicata. La collezione è perfetta per la stagione estiva, facile da abbinare e da indossare, ideale per valorizzare ogni occasione con uno stile casual ma allo stesso tempo raffinato.