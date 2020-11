Varta Power Bank Energy: nuovo design, sicurezza insuperabile e tecnologie avanzate

Innovazione, efficienza e sicurezza sono gli ingredienti fondamentali della nuova gamma Power Bank Energy di VARTA. Alleati perfetti per chi trascorre molto tempo fuori casa, i nuovi modelli sono in grado, infatti, di fornire il giusto fabbisogno energetico per ogni esigenza e in poco tempo, grazie a tecnologie all’avanguardia.

I Power Bank Energy, che vanno da 5.000 mAh fino a 20.000 mAH, sono dotati di 4 porte di input e output: un ingresso Micro USB, 2 uscite USB A e una porta bidirezionale USB di tipo C, seguendo così le ultime tendenze tecnologiche. Infatti, la tipologia C ottimizza i tempi di ricarica ed è presente in oltre il 60% degli attuali modelli di smartphone. Nel 2021 si stima che saranno più di 5 miliardi i dispositivi dotati di USB Type C. Inoltre, all’interno della confezione è presente un cavo Micro USB nero di 50 cm.

Il Power Bank 15.000 mAh vanta prestazioni molto alte, ed è infatti in grado di dare energia a 3 dispositivi contemporaneamente, fino a 3,8 smarpthone e 1,8 tablet al giorno. Il Power Bank 20.000 mAh, invece, in grado di dare energia a 3 dispositivi contemporaneamente, fino a 5,2 smarpthone e 2,5 tablet al giorno.

É possibile tenere monitorato il livello di carica grazie ai 4 led bianchi presenti sul bordo del dispositivo. In aggiunta, il modello si contraddistingue per la capacità di ricaricarsi e caricare un altro dispositivo simultaneamente (Pass-Through-Charging).

Grande attenzione anche alla sicurezza. Sono sei le tecnologie avanzate presenti per scongiurare ogni possibile rischio: controllo della temperatura, protezione da sovracarico, sovrascarico, sovratensione, ingresso-sovratensione e da corto-circuito.

Il design, infine, elegante e di tendenza, è accattivante e adatto a ogni età, con il Power Bank che si presenta in plastica testurizzata di colore bianco.