Victrix Pro FS Arcade Fight Stick di TEKKEN 8: un’esclusiva collezione di accessori da gaming

Turtle Beach Corporation e Performance Designed Products (PDP) hanno annunciato la disponibilità dei nuovi Victrix Pro FS Arcade Fight Sticks di TEKKEN 8, una linea esclusiva in edizione limitata che offre sei differenti design ispirati ai personaggi del gioco.

I Victrix Pro FS Arcade Fight Sticks di TEKKEN 8 sono compatibili con le console PS5 e PS4, oltre che con i PC Windows, e sono disponibili al prezzo di €549,99. Ogni design è in edizione limitata, serializzato su 300 pezzi, e offre caratteristiche uniche come impugnature integrate, cuscinetti in schiuma per il comfort durante i tornei e un’inclinazione del polso integrata per ridurre l’affaticamento. La collaborazione con i giocatori professionisti ha permesso di progettare e costruire attrezzature da esports all’avanguardia. Ogni fight stick è inciso con una grafica esclusiva dei personaggi di TEKKEN 8 e offre la possibilità di personalizzazione grazie al guscio resistente in alluminio aeronautico, impugnature antiscivolo in gomma e autentici pulsanti Sanwa Denshi da 30 mm.

Per i giocatori che desiderano portare con sé il loro fight stick in viaggio, è disponibile il Victrix Tournament Backpack di TEKKEN 8. Progettato per contenere controller e altri accessori, lo zaino offre comfort e stile grazie alle sue numerose tasche e funzionalità. Infine, i giocatori che desiderano immergersi completamente nell’esperienza di TEKKEN 8 possono scoprire la nuova linea di prodotti concessi in licenza ufficiale da Bandai Namco Entertainment Inc., ideali per gli appassionati del genere picchiaduro.

Con la combinazione di design esclusivo, funzionalità avanzate e personalizzazione, i Victrix Pro FS Arcade Fight Sticks di TEKKEN 8 rappresentano un’opzione di alta qualità per i giocatori più esigenti che desiderano migliorare le proprie prestazioni nei giochi di combattimento. Forniti di una serie di controlli e accessori indispensabili per i tornei, questi fight sticks offrono un vantaggio competitivo ai giocatori dedicati che cercano un’esperienza di gioco senza compromessi.

La disponibilità in edizione limitata e la grafica esclusiva dei personaggi di TEKKEN 8 rendono questi accessori da gaming delle vere e proprie opere d’arte tecnologiche, ideali per chi ricerca il massimo della precisione e delle prestazioni nel mondo del gaming.