Vredestein Quatrac Pro+: il nuovo pneumatico all-season ad alte prestazioni

Apollo Tyres ha recentemente svelato i dettagli del suo nuovo pneumatico all-season, il Vredestein Quatrac Pro+. Questo innovativo prodotto è stato appositamente progettato per offrire prestazioni eccezionali in termini di aderenza, durata ed efficienza, rappresentando un nuovo punto di riferimento nel settore.

Il lancio ufficiale del Vredestein Quatrac Pro+ in Europa è previsto per il mese di agosto 2023. Una volta disponibile sul mercato, gli automobilisti potranno scegliere tra 108 diverse misure, adatte a cerchi da 17 a 22 pollici, garantendo così una vasta gamma di opzioni per adattarsi a diverse vetture e SUV.

Con l’introduzione di questo nuovo modello, Vredestein continua ad ampliare il suo portafoglio di pneumatici all-season, offrendo una soluzione versatile e di alta qualità per i consumatori.

Una delle caratteristiche distintive del Quatrac Pro+ è la sua eccezionale aderenza su strade bagnate, posizionandosi al vertice della sua categoria. Rispetto al suo predecessore, il Quatrac Pro, questo pneumatico offre un 5% in più di aderenza sulla neve e una riduzione del 5% nella resistenza al rotolamento, migliorando così l’efficienza del carburante.

Le prestazioni superiori del Quatrac Pro+ in tutte le stagioni sono il risultato di un design del battistrada all’avanguardia e di una sofisticata miscela di ingredienti. Le scanalature longitudinali più ampie consentono un’evacuazione rapida dell’acqua, mentre le lamelle centrali del battistrada migliorano il deflusso dell’acqua e riducono il rischio di aquaplaning. La mescola innovativa del pneumatico è caratterizzata da polimeri di ultima generazione e da una percentuale elevata di silice e resina, che aumentano la trazione su superfici bagnate e migliorano la risposta dello sterzo, la stabilità sulla neve e la gestione del fango.

Il nuovo pneumatico presenta anche robusti tasselli sulla spalla esterna, che offrono una maggiore stabilità nelle curve e garantiscono un’aderenza ottimale sulla neve, anche in condizioni di freddo intenso. Il Quatrac Pro+ è riconoscibile per il simbolo della “montagna a 3 cime con fiocco di neve” impresso sul fianco, che certifica le sue prestazioni in ogni condizione atmosferica e la sua efficacia anche nei climi invernali più rigidi.