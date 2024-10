WILLIE PEYOTE con DITONELLAPIAGA in “CHISSÀ”: da venerdì in tutti gli store digitali

Il 25 ottobre segna l’inizio di una nuova e stimolante collaborazione nel panorama musicale italiano: Willie Peyote e DitoNellaPiaga si uniscono per presentare il loro primo progetto insieme intitolato “CHISSÀ”. Due artisti poliedrici, capaci di raccontare storie d’amore con leggerezza e profondità attraverso le loro parole incisive.

“Chissà se è tardi, se come me ti annoi e ti ritrovi a ripensarmi o se già dormirai”, canta DitoNellaPiaga, con Willie Peyote che risponde: “Che l’amore invece è trovare qualcuno di cui riesci a sopportare anche i difetti”. Un intreccio di pensieri e emozioni che si traducono in un amore passato ma non dimenticato, portato alla luce da due dei migliori parolieri della scena musicale contemporanea.

Willie Peyote, reduce da un tour europeo di grande successo, si è distinto per la sua autenticità e la capacità di collaborare con una varietà di artisti, dal nome di Fudasca a Pugni, passando per Eugenio in Via di Gioia e i Subsonica. La sua ultima opera, intitolata “SULLA RIVA DEL FIUME”, ha dato il via a una serie di entusiasmanti progetti musicali che lo confermano come una voce originale e imprescindibile nel panorama italiano.

DitoNellaPiaga, dietro cui si cela Margherita Carducci, si è imposta all’attenzione del pubblico con la sua capacità di dare voce alle molteplici sfaccettature dell’animo femminile. Il suo ultimo album, “FLASH”, ha conquistato consensi e riconoscimenti importanti, tra cui il premio come “Migliore Opera Prima” al Tenco. La sua versatilità artistica si esprime anche attraverso collaborazioni con artisti del calibro di Ornella Vanoni, Elodie e Donatella Rettore.

La sinergia tra Willie Peyote e DitoNellaPiaga in “CHISSÀ” promette di regalare al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente, fatta di emozioni e riflessioni sulla complessità dell’amore e delle relazioni umane. La canzone sarà disponibile in tutti gli store digitali a partire dal 25 ottobre, pronto a conquistare l’ascolto di un pubblico sempre più vasto e attento alle voci autentiche della musica italiana.