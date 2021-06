Xbox e Warner Bros.: ecco “Space Jam: New Legends” e un esclusivo Xbox Wireless Controller

Per celebrare il prossimo film in uscita Space Jam: New Legends, Xbox e Warner Bros. hanno appena annunciato Space Jam: New Legends – Il Gioco, un titolo in stile arcade per giocatori dai 10 anni in su e ispirato dai vincitori del nostro contest di dicembre.

Space Jam: New Legends – Il Gioco verrà lanciato in esclusiva il 1 luglio, per un periodo di tempo limitato solo su Xbox Game Pass Perks, programma di benefici aggiuntivi e gratuiti tra cui add-on di gioco, oggetti di consumo e offerte dei partner disponibili per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, prima della sua disponibilità generale del 15 luglio. Perfetto per le famiglie, il titolo celebra la nuova pellicola avvalendosi dello stile tipico dei classici giochi arcade.

In più, Xbox e Warner Bros. hanno appena lanciato un esclusivo Xbox Wireless Controller, ispirato alla Tune Squad (immagini disponibili qui), che sarà disponibile all’acquisto l’8 luglio al prezzo di 64,90 euro presso il Microsoft Store e i principali retailer.