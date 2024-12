Xiaomi SU7 Max debutta in Italia: un futuro sempre più connesso in mostra a Milano

Xiaomi continua a stupire con la sua visione innovativa e ambiziosa, portando per la prima volta in Italia il rivoluzionario Xiaomi SU7 Max, un veicolo elettrico che incarna la strategia “Human x Car x Home”. Questo concept rappresenta il cuore pulsante della filosofia del brand, che punta a integrare in modo armonioso persone, auto e abitazioni attraverso un ecosistema smart sempre più connesso.

Dal 15 dicembre al 6 gennaio, Piazza Duca D’Aosta a Milano, di fronte alla Stazione Centrale, diventerà il palcoscenico ideale per ammirare da vicino Xiaomi SU7 Max. L’esposizione sarà ospitata all’interno del Villaggio di Natale “Senstation Winter”, un progetto firmato Grandi Stazioni Retail, che offrirà ai visitatori un’immersione completa nell’universo tecnologico di Xiaomi.

In uno spazio esclusivo dedicato, sarà possibile scoprire non solo il fiore all’occhiello della mobilità elettrica del brand, ma anche una vasta gamma di prodotti e dispositivi all’avanguardia. Dai gadget smart per la casa ai dispositivi innovativi, Xiaomi mostra come la tecnologia possa semplificare e migliorare la vita quotidiana.

Protagonista assoluta dell’evento, Xiaomi SU7 Max non è solo un’auto, ma una visione del futuro. Con tecnologie avanzate come motori elettrici di nuova generazione, batterie ultra-performanti, sistemi di guida autonoma e un abitacolo intelligente, il veicolo ridefinisce il concetto di mobilità. Non si tratta semplicemente di spostarsi da un punto all’altro, ma di vivere un’esperienza completa che migliora le abitudini quotidiane e riduce l’impatto ambientale.

“L’esposizione a Milano è per noi un’occasione straordinaria per incontrare dal vivo il grande pubblico e i nostri partner,” ha dichiarato Michael Feng, General Manager di Xiaomi Italia. “Attraverso il nostro ecosistema integrato ‘Human x Car x Home’, apriamo le porte a un futuro in cui innovazione ed esperienza utente si fondono armoniosamente, ridefinendo il concetto stesso di vivere con la tecnologia.”