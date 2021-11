YATAY IRORI HALF: materiali bio-based e vernici d’avanguardia

La collezione FW21-22 di YATAY, brand di premium sneaker etiche e sostenibili Made in Italy, è sempre più riconoscibile grazie a inattese combinazioni di materiali bio-based e riciclati, provenienti da fonti qualificate con tecnologie all’avanguardia, e a nuove texture, dettagli, finiture e colori, pur rimanendo fedele al minimal look tipico YATAY.

Sulla scia del lancio dell’ultimo video manifesto HOW TO MAKE A YATAY (febbraio 2021), che ne segna un nuovo percorso di comunicazione, il brand, con questa collezione e le diverse capsule, trasferisce anche nello stile lo stesso Tone Of Voice dal sapore pop e disruptive ed ecco che Sustainability is served!

La collezione FW21-22, oltre ad una più ampia proposta della parte carry-over con una rinnovata palette colori, presenta 5 nuove capsule, tra qui la Irori Half, una very limited edition capsule dal sapore rock.

Dall’originale Irori, che si ispira alla cultura di strada, mixando particolari e forme dal mondo skate e basketball, e che attinge ad un contenuto di design ispirato alla performance, la nuova Irori Half esibisce un design super geometrico, quasi architettonico, in netto contrasto con la “fluidità” della vernice in punta. Una vernice esclusivamente Premiere bio Veg Must Lux 85. Nella Irori Half funzionalità contemporanee come leggerezza, traspirabilità e durevolezza si fondono con caratteristiche di sostenibilità dal fascino visivo e sensoriale dallo stile pop contemporaneo.

La Irori Half si presenta esattamente a metà, con effetto optical color block; opaco e lucido, metà di un colore e metà dell’altro, suola compresa, cuciture tono su tono ad unire le due metà. Realizzata con la combinazione di due materiali bio-based, corn-leather e la nuova bio-patent leather. Combinazioni optical per le 4 varianti tra bicolore e tricolore; blait (black & white), blorange (white, black & orange), whired (white, red), pinkgrey (pink, grey, white).

Solo 25 paia per modello, una “very limited edition” pensata nell’ottica dell’abbattimento di una sovrapproduzione di sneakers ed essere così ancora più sostenibili. Le 100 paia di sneaker YATAY Irori HALF sono disponibili in esclusiva all’e-shop del marchio

Irori Rhino, Neven Californication – la prima logo sneaker del brand – Neven Vynil e Neven Chewin’gum sono le altre capsule della collezione YATAY FW21-22.

Tutte le YATAY sono in BioVeg, il tessuto signature YATAY, connubio perfetto tra performance ed estetica. La linea BioVeg (tessuto utilizzato per la realizzazione di ogni singola Yatay) è una delle proposte più sostenibili nel mercato dei materiali alternativi alla pelle naturale. PETA approved, animal-free e derivati da fonti rinnovabili, i prodotti della linea BioVeg YATAY si differenziano dalle alternative fossili per il loro contenuto bio, derivato da fonti vegetali. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’utilizzo di bio-polioli derivati da cereali no food e no MGO abbinati a supporti tessili di origine naturale o da materiale riciclato. L’utilizzo di materie prime certificate attesta la loro origine: viscosa certificata FSC o poliestere riciclato da catena post-consumer, certificato GRS.

Non ultimo sono lavabili in lavatrice, comode e traspiranti, con lacci in canapa naturale écru e/o bio-leather tono su tono, un packaging distintivo con l’esclusiva YATAY box con Backgammon set. Tutti i concetti di re-duce, re-use e re-cycle sono applicati anche nel packaging, reinventando la cover della scatola come tavola da Backgammon con cui si può giocare. I dadi (e le pedine) sono inseriti in una piccola borsa realizzata con materiali bio-based, scarti del processo produttivo, tutti diversi ed unici.

Lo YATAY CODE, impresso a contrasto sulla suola di ogni YATAY è la chiave di tutte le iniziative ambientali, che vanno oltre la semplice realizzazione di una sneaker sostenibile; lo YATAY CODE, univoco e irripetibile, consente di prendere parte a due importanti progetti ambientali: YATAY FOREST, per cui per ogni paio di sneaker acquistato, YATAY pianterà un albero nella “foresta Yatay”. GIVEBACK: tramite ogni YATAY Code si potrà riciclare le vecchie YATAY, nello specifico le suole che verranno smaltite con tutte le altre componenti (ovviamente, in maniera sostenibile!). Il partner di questo processo è la No Profit italiana Retake, con cui l’azienda intende aiutare la comunità e sensibilizzare sempre più persone in tema di ambiente e sostenibilità.