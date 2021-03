Yatay: una Capsule Collection per “No more plastic”

In occasione del World Water Day (22 marzo) YATAY, brand di luxury sneaker vegane, ricorda la collaborazione con No More Plastic e la esclusiva Capsule Collection lanciata lo scorso ottobre per sensibilizzare sul problema delle microplastiche negli oceani.

Le microplastiche sono una delle maggiori minacce che incombono su di noi e sugli oceani. Ogni volta che camminiamo diventiamo direttamente responsabili della loro diffusione nell’ecosistema. Passo dopo passo le microplastiche evaporano dalle nostre scarpe e vanno a contaminare l’aria che respiriamo. Ma insieme possiamo essere allo stesso tempo il problema e la soluzione.

YATAY, brand di luxury sneaker eco-sostenibili e prodotte a mano in Italia, e No More Plastic, fondazione no-profit al servizio dell’oceano, condividendo gli stessi principi green e sposando la stessa causa, collaborano su un progetto speciale per contrastare l’inquinamento della plastica monouso.

La Capsule Collection YATAY No More Plastic composta da 4 modelli YATAY IRORI, nasce grazie all’innovazione con cui vengono create tutte le YATAY e alla creatività delle 4 ambassador di NMP, Cindy Bruna @cindybruna, Azza Slimene @azzaslimene, Helena Christensen @helenachristensen e Amelia Windsor @amelwindsor, che hanno personalizzato e creato la loro YATAY IRORI secondo il proprio stile, combinando una palette colori che richiama gli oceani e i fondali marini, alcune combinazioni più neutre e altre più coralline e colorate, e una versione black&white.

I quattro modelli sono disponibili sul sito ufficiale YATAY in una sezione dedicata al progetto. Il 50% dei profitti sarà devoluto alla NGO “No More Plastic”.