Zalando e Sephora insieme per uno “spazio beauty” online

Zalando, la piattaforma online leader in Europa per la moda e il lifestyle, e Sephora, il rivenditore omnicanale leader al mondo di prodotti beauty di alta qualità, annunciano oggi l’estensione della loro collaborazione strategica all’Italia, creando uno spazio beauty inclusivo per milioni di clienti italiani di Zalando. L’Italia è il secondo mercato in cui viene introdotta questa partnership, dopo il lancio in Germania dello

scorso anno.

I clienti italiani troveranno ora una categoria #sephora dedicata nella sezione Zalando Beauty, che permetterà loro di scoprire tutti i marchi curati da Sephora su Zalando in un’ unica piattaforma. Sarà così possibile navigare e acquistare la maggior parte dei marchi più prestigiosi ed esclusivi, come per esempio Charlotte Tilbury, Fenty Beauty, Dyson, Olaplex, Chloe, Carolina Herrera e molti altri.

La partnership combina l’innovativa customer experience e la conoscenza approfondita dell’ecommerce di Zalando con l’eccezionale cura dei contenuti di Sephora. Presente in 35 Paesi con 2.600 punti vendita, di cui 130 in Italia, #sephora è il punto di riferimento dell’innovazione in campo beauty più noto al mondo, mettendo in contatto una selezione di marchi all’avanguardia con una vasta comunità di amanti del beauty. Zalando offre un vasto assortimento di oltre 6.000 marchi di moda, bellezza e lifestyle a più di 49 milioni di clienti attivi in 25 mercati, insieme a una straordinaria convenienza per i clienti. Insieme, i due brand vogliono dare accesso al beauty di alta qualità a milioni di clienti italiani, permettendo loro di acquistare l’intero look moda, dagli abiti al make-up, su un’unica piattaforma.

Beyhan Figen, General Manager #sephora ITALIA, afferma: “Siamo estremamente orgogliosi di essere il secondo Paese in Europa, dopo #sephora Germania, ad aver attivato questa partnership strategica con Zalando, la piattaforma online leader nella moda e nel lifestyle.

Sephora Italia si dimostra sempre molto aperta all’innovazione con l’obiettivo di migliorare costantemente l’esperienza di acquisto dei nostri clienti, sempre al centro di tutte le nostre iniziative. Questa collaborazione nasce quindi con l’obiettivo comune di creare una perfetta customer experience nei settori beauty, #fashion e lifestyle all’interno di un’unica piattaforma, raggiungendo milioni di clienti”.