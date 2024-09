ABBA: a ottobre esce “The Singles – I Primi Cinquant’anni”

ABBA: The Singles – I Primi Cinquant’anni

Il 25 Ottobre 2024 sarà un giorno memorabile per tutti i fan degli ABBA, poiché Polar Music International pubblicherà un magnifico cofanetto di singoli celebrando i primi cinquant’anni di carriera della band. Intitolata “The Singles – The First Fifty Years”, la compilation riunirà per la prima volta tutti i singoli degli ABBA pubblicati da Polar fino al 1982, insieme a quelli tratti dall’ultimo album Voyage del 2021. Un modo per celebrare non solo la vittoria storica degli ABBA all’Eurovision Song Contest del 1974 con la canzone “Waterloo”, ma anche la straordinaria carriera della band che ha continuato ad incantare il pubblico per oltre cinque decenni.

Il nuovo cofanetto “The Singles – The First Fifty Years” non solo ripercorre la loro carriera musicale fino al 2022, ma include anche quattro brani non pubblicati come singoli da Polar Music in tutto il mondo. Questi includono “Hasta Mañana”, “Angeleyes” (un doppio lato A con “Voulez-Vous” in alcuni paesi), “Lay All Your Love On Me” e “When All Is Said And Done”.

Inoltre, nel “pack” è incluso un libretto con le note di copertina firmate da Carl Magnus Palm, per offrire una prospettiva unica sulla storia e il successo della band svedese.

Questo nuovo cofanetto sarà fondamentale per tutti gli appassionati della band e per chiunque ami la musica pop degli anni passati. Con 38 brani che spaziano dagli esordi degli ABBA con “People Need Love” fino ai successi più recenti come “Don’t Shut Me Down”, questa raccolta è un must-have per qualsiasi collezione musicale.

La data di uscita del cofanetto “The Singles – The First Fifty Years” è vicina, quindi i fan dovrebbero prepararsi per festeggiare cinquant’anni di indimenticabili successi pop degli ABBA in un’unica e straordinaria raccolta.