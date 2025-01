ACCORDI & DISACCORDI: torna il Talk Show di approfondimento su NOVE

Si è aperta la nuova stagione di “ACCORDI & DISACCORDI” su NOVE, il talk show condotto da Luca Sommi che promette di discutere attualità e politica con ospiti di rilievo. Sabato 11 gennaio alle 21:30, il programma accoglierà in studio importanti figure come Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia, la deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino, l’attore Paolo Rossi e lo storico Luciano Canfora.

Il focus della puntata includerà il rilascio di Cecilia Sala e le trattative che hanno portato a questo risultato, insieme all’analisi della conferenza stampa di Giorgia Meloni che ha rivendicato il successo dell’operazione. Inoltre, saranno presenti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi per analizzare i fatti più rilevanti della settimana.

Con “ACCORDI & DISACCORDI”, NOVE si conferma come punto di riferimento per chi desidera approfondire temi di attualità e politica, offrendo un’opportunità unica di confronto e dibattito con protagonisti di spicco nel panorama italiano. Non perdete l’appuntamento con la nuova stagione di questo stimolante talk show.