Achille Lauro annuncia il nuovo album “Ragazzi Madre – L’Iliade” in uscita nel 2025

All’Unipol Forum di Milano, Achille Lauro ha dato spettacolo con la presentazione del suo nuovo album “Ragazzi Madre – L’Iliade”. Con una sala sold out, l’artista ha entusiasmato il pubblico con uno spettacolo unico che ha segnato l’inizio di una nuova era musicale e celebrato i suoi 10 anni di carriera. Accompagnato sul palco da Boss Doms e la sua band, Lauro ha regalato una performance dirompente.

Il nuovo album, atteso per il 2025, è stato anticipato con l’esecuzione di alcuni brani in anteprima, tra cui il singolo “Amore disperato”. Quest’ultimo è descritto come un brano intimo con sonorità acustiche e cantautorali, tratto da una storia vera nata ai confini di Roma.

Achille Lauro, noto per la sua capacità di spaziare tra generi differenti come urban e pop, continua a stupire il pubblico con la sua versatilità artistica e la sua capacità di reinventarsi ad ogni nuovo progetto. “Ragazzi Madre – L’Iliade” si preannuncia come un album che segnerà un’altra tappa importante nella carriera dell’artista.

Il tour di presentazione dell’album continuerà il 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma, dove si prospetta un’altra serata indimenticabile per i fan di Achille Lauro. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo evento imperdibile nel mondo della musica italiana.