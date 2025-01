ACI compie 120 anni

L’Automobile Club d’Italia, fondato a Torino nel lontano 23 gennaio 1905, ha recentemente celebrato il suo 120° anniversario con grande entusiasmo e una serie di incontri istituzionali di rilievo. La giornata di celebrazioni è stata resa ancora più significativa grazie alle importanti visite ricevute da Sua Santità Papa Francesco e dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nella mattinata di ieri, una rappresentanza dell’ACI, guidata dal Presidente Angelo Sticchi Damiani e dal Segretario Generale Vincenzo Leanza, è stata accolta in Vaticano da Papa Francesco. Questo incontro ha permesso di scambiare parole di apprezzamento e incoraggiamento, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dall’ACI per promuovere una mobilità sempre più sicura, pulita, sostenibile e inclusiva per tutti i cittadini.

Nel pomeriggio, la delegazione dell’ACI si è recata al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Anche durante questo incontro, sono state sottolineate l’importanza e la rilevanza del lavoro dell’Automobile Club d’Italia nel promuovere una mobilità sostenibile e inclusiva, a beneficio di tutti i cittadini italiani.

La giornata di celebrazioni per il 120° anniversario dell’ACI si è dunque conclusa con grande emozione e gratitudine nei confronti delle alte cariche istituzionali che hanno accolto la delegazione dell’associazione. Le parole di apprezzamento e incoraggiamento ricevute da Papa Francesco e dal Presidente Mattarella sono un forte impulso per l’ACI nel perseguire la sua missione di promuovere una mobilità sempre più sicura e sostenibile per tutti.

L’Automobile Club d’Italia continua così il suo impegno per garantire un futuro migliore per la mobilità in Italia, lavorando instancabilmente per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini attraverso soluzioni innovative e sostenibili.