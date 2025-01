ACI, Euro NCAP: tutti i numeri del 2024

Nel 2024, Euro NCAP ha testato 53 autovetture, di cui 41 nuovi modelli e 12 restyling o versioni partner, mantenendo invariate le regole di classificazione della sicurezza. Nonostante le sfide del mercato, i costruttori hanno continuato ad adattarsi ai rigorosi criteri per ottenere la classificazione a 5 stelle, raggiungendo eccellenti standard di sicurezza.

Un aspetto innovativo di quest’anno è stato l’approfondimento sui sistemi elettronici di assistenza alla guida in autostrada, testati su cinque modelli con protocolli aggiornati. Questi includono scenari più complessi di collisione con veicoli a due ruote e requisiti più stringenti per il monitoraggio del conducente, riflettendo la crescente attenzione alla sicurezza attiva.

Euro NCAP ha inoltre ampliato il proprio raggio d’azione al settore del trasporto merci e commerciale, pubblicando le classificazioni di sicurezza per gli autocarri e aggiornando le valutazioni sui furgoni da carico. Queste revisioni mirano a rispettare gli standard del nuovo Regolamento Europeo sulla Sicurezza Generale.

“Nel 2024, è stato incoraggiante vedere le Case automobilistiche mettere la sicurezza al primo posto, che continua ad essere una forza trainante per l’industria”, ha dichiarato Michiel van Ratingen, Segretario Generale di Euro NCAP.

L’influenza di Euro NCAP supera i confini europei, definendo standard di sicurezza riconosciuti a livello globale. Tra le auto testate nel 2024, otto sono state sviluppate da marchi cinesi come ZEEKR, Maxus, NIO, XPENG, Deepal e Leapmotor, confermando la crescente competitività dell’industria asiatica. Tuttavia, i produttori europei mantengono una posizione dominante nel mercato grazie a marchi storici come Mercedes-Benz, Volkswagen e Renault.

Dal punto di vista del mercato, le immatricolazioni di nuove auto hanno registrato una lieve crescita dello 0,8%, raggiungendo 10,6 milioni di unità. Il panorama automobilistico europeo si conferma diversificato, con una gamma che spazia tra motori a combustione, ibridi, plug-in ed elettrici. Tra i nuovi marchi elettrici valutati nel 2024 figurano Alpine di Renault e diverse aziende cinesi emergenti.

Guardando al futuro, Euro NCAP ha presentato la strategia Vision 2030: “Un futuro più sicuro per la mobilità”, un piano ambizioso che punta a integrare tecnologie all’avanguardia per migliorare la sicurezza stradale. A partire dal 2026, verrà introdotto un nuovo schema di classificazione che suddividerà i test in quattro fasi fondamentali di un incidente: guida sicura, prevenzione delle collisioni, protezione dagli impatti e sicurezza post-incidente. Questo approccio mira a rendere ancora più efficaci le valutazioni di sicurezza e ad accelerare l’adozione di innovazioni salvavita.