Alcantara partner di “Supercar Owners Circle”

Il prestigioso decimo anniversario di Supercar Owners Circle (SOC), la rinomata community internazionale dedicata agli amanti di supercar, hypercar e auto d’epoca, si è tenuto dal 12 al 15 settembre a Borgo Egnazia, in Puglia. L’evento ha celebrato un decennio di passione per l’automobilismo esclusivo in un ambiente unico, arricchito dalla collaborazione con Alcantara, official lifestyle partner dell’evento.

Alcantara, simbolo di eleganza e artigianalità Made in Italy, ha giocato un ruolo centrale durante la manifestazione. Eugenio Lolli, Amministratore Delegato e Presidente di Alcantara S.p.A., ha sottolineato l’importanza della partnership: “La collaborazione con Supercar Owners Circle rappresenta l’unione perfetta tra velocità ed eleganza, dove innovazione e lusso si incontrano. Alcantara è da sempre al fianco dei brand automobilistici più esclusivi, elevando l’esperienza di guida oltre l’adrenalina, trasformandola in un’immersione nel lusso italiano.”

Tra le auto protagoniste dell’evento, molte erano impreziosite dal tocco sofisticato di Alcantara, sinonimo di artigianalità italiana e innovazione tecnologica. Due Bugatti Chiron Pur Sport, la leggendaria Ferrari LaFerrari, diverse Koenigsegg, tra cui la Jesko Absolut e la Jesko Attack, e alcuni modelli di Pagani Automobili hanno fatto la loro comparsa. Ogni dettaglio delle vetture, dalle finiture alla texture del materiale, è stato curato per offrire un’esperienza sensoriale unica, capace di combinare estetica e comfort, rendendo l’abitacolo un luogo di lusso e stile.

Lotus, partner automotive dell’evento, ha incantato i presenti con una selezione di modelli all’avanguardia, tra cui due hypercar elettriche Evija da oltre 2000 cavalli, e tre modelli simbolo di tecnologia e artigianato: Eletre, Emeya ed Emira, tutti rigorosamente equipaggiati con interni in Alcantara.

La versatilità di Alcantara è emersa in tutto il suo splendore: combinando tecnologie avanzate con lavorazioni artigianali, ha trasformato gli interni delle vetture in spazi di lusso esclusivo. Grazie a caratteristiche come leggerezza, grip e traspirabilità, Alcantara non solo garantisce eleganza e comfort, ma rende l’esperienza di guida un momento indimenticabile.

L’evento ha visto la partecipazione di 60 equipaggi provenienti da tutto il mondo, che hanno percorso oltre 500 km attraverso i paesaggi mozzafiato della Puglia, visitando località di straordinaria bellezza come Alberobello, Matera e Ostuni. Tra i partecipanti, figuravano personalità di spicco come il celebre pilota Nick Heidfeld, l’industrial designer Luca Trazzi, il famoso youtuber Shmee 150 con la sua Zenvo TSR-S, e Ameerh Naran con la sua Koenigsegg Jesko Attack “Vimana”.