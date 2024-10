Alfa Romeo e Alcantara: una collaborazione d’eccellenza

In occasione del Salone dell’Automobile di Parigi , due icone del design e dell’esclusività italiani, Alfa Romeo e Alcantara, hanno annunciato una collaborazione esclusiva, nata per esaltare il connubio tra eleganza, sportività e innovazione.

Alfa Romeo, marchio rinomato per la sua tradizione sportiva e il design iconico, ha scelto Alcantara, sinonimo di qualità e sostenibilità, per personalizzare la nuova Alfa Romeo Junior, esposta per la prima volta nella sua configurazione ibrida al Salone. La nuova Alfa Romeo Junior, compatta e dallo stile sportivo, è stata progettata per offrire la caratteristica esperienza di guida coinvolgente. La stessa attitudine sportiva è presente negli interni con un’attenzione particolare al comfort ed alla funzionalità. Proprio per questo, è stata scelta Alcantara per rivestire sedili, pannelli porta e imperiale. Alcantara, di colore nero per il centrale delle sedute con una lavorazione traforo di forma tonda a dimensione scalare, su un backing rosso e cuciture rosse, conferisce un effetto tattile ed estetico degradé estremamente sportivo.

L’area espositiva dello stand, denominata “Bottega” Alfa Romeo, trasporterà i visitatori in un viaggio immersivo nel cuore del Made in Italy, celebrando l’eccellenza artigianale e la sua tradizione culturale. Le pareti dello stand sono rivestite con Alcantara nel colore Palm, una tonalità cammello con sfumature che virano al rosato. Questo colore è stato scelto per il suo potere evocativo: rappresenta il calore dell’artigianalità italiana, l’eleganza senza tempo e la connessione con la natura, richiamando i toni della terra e delle dune desertiche. La tonalità cammello con accenti rosati conferisce un senso di comfort e raffinatezza, creando un ambiente accogliente e ricercato tipicamente italiano.

La lavorazione su ampi formati, come quella delle pareti dello stand, rappresenta una sfida tecnica particolarmente complessa, ma Alcantara è riuscita a superarla con successo, garantendo una resa perfetta. I pannelli dello stand sono stati personalizzati utilizzando la tecnologia di incisione laser, ideale per ottenere una personalizzazione precisa e tecnica. Grazie a questa tecnologia, i loghi del celebre biscione Alfa Romeo ed Alcantara sono stati incisi su tutte le superfici rivestite, lasciando un’impronta distintiva che celebra l’identità di entrambe i marchi.

Alcantara, da sempre simbolo di eccellenza e sostenibilità, è il partner ideale per Alfa Romeo. Con la certificazione “Carbon Neutrality” dal 2009, che si basa sulla compensazione delle emissioni di gas serra attraverso l’acquisizione di crediti di carbonio da Progetti di Compensazione Certificati e Verificati, e un’attenzione particolare alla sostenibilità, Alcantara riesce a combinare esclusività e rispetto per l’ambiente, offrendo soluzioni innovative per il mondo automobilistico.