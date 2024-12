Alfa Romeo sarà protagonista del Bruxelles Motorshow 2025

Il prestigioso Bruxelles Motor Show 2025, giunto alla sua 101a edizione, si prepara a ospitare Alfa Romeo dal 10 al 19 gennaio con una presenza straordinaria: due anteprime internazionali e una gamma che promette di entusiasmare il pubblico globale. La casa automobilistica italiana presenta la serie speciale di gamma INTENSA e la nuovissima Junior IBRIDA Q4, simbolo dell’audacia e della determinazione che contraddistinguono il marchio dal 1910.

Una gamma intensamente rinnovata

Riflettori puntati sulla nuova serie speciale INTENSA, un omaggio all’identità del brand attraverso dettagli esclusivi e innovazioni tecnologiche di primo piano. Protagoniste dello stand sono le versioni Stelvio e Tonale INTENSA, due modelli capaci di combinare eleganza e performance per offrire un’esperienza di guida unica. I visitatori potranno ammirare una gamma declinata su tutti i modelli principali, inclusi Giulia e Junior, con caratterizzazioni stilistiche e tecnologiche che esprimono la visione di Alfa Romeo verso il futuro della mobilità.

Le novità includono cerchi in lega bicolore, finiture raffinate e dettagli come il logo INTENSA termoimpresso, che impreziosiscono gli interni. Per esempio, Tonale INTENSA presenta sedili in Alcantara nero con impunture cuoio, un nuovo volante bicolore e ambient light multicolore. Tra le motorizzazioni disponibili spicca la versione Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV, che garantisce prestazioni elevate e consumi ottimizzati.

Junior IBRIDA Q4: il SUV compatto che ridefinisce gli standard

La Junior IBRIDA Q4 debutta al Motor Show come un’evoluzione rivoluzionaria nel segmento B-SUV Premium, grazie alla sua combinazione unica di design innovativo, tecnologia ibrida avanzata e prestazioni ottimizzate per ogni tipo di guida. Dotata di un sistema ibrido da 48V, combina un motore turbo da 1,2 litri e due motori elettrici per offrire trazione integrale intelligente. Questa configurazione garantisce una distribuzione ottimale della coppia e una trazione eccellente in ogni condizione di guida. Con la modalità Advanced Efficiency, la Junior ottimizza i consumi, rendendola perfetta per un uso cittadino e versatile.

Il design esterno della Junior è caratterizzato da cerchi in lega diamantati da 18 pollici e un kit carrozzeria nero lucido con dettagli oro. Gli interni, altrettanto raffinati, presentano sedili in Alcantara con traforature grigio antracite e il logo INTENSA ricamato. Disponibile sia in versione elettrica da 156 CV sia ibrida da 136 CV, la Junior garantisce prestazioni elevate e un comfort ottimale grazie alle sospensioni MultiLink e al sistema Q4.

33 Stradale: l’arte in movimento

Tra le protagoniste indiscusse, spicca la 33 Stradale, definita da molti come “un’opera d’arte su quattro ruote”. Realizzata in soli 33 esemplari, questa coupé celebra la bellezza e la tecnica ispirandosi alla leggendaria progenitrice del 1967. Con un processo artigianale unico, la 33 Stradale coniuga linee senza tempo e soluzioni tecnologiche all’avanguardia, traghettando il marchio nella nuova era della sportività efficiente.

INTENSA: una serie speciale per un’esperienza unica

La serie INTENSA rappresenta il culmine dell’identità Alfa Romeo, con dettagli che raccontano una storia di passione e innovazione. Lo spirito del progetto è racchiuso nella celebre frase di Orazio Satta Puliga: “L’Alfa Romeo non è una semplice fabbrica di automobili; è un modo di vivere, un entusiasmo che resiste alle definizioni.” Questo spirito prende forma nei modelli INTENSA, capaci di emozionare e di rendere ogni viaggio un’esperienza indimenticabile.

Tonale INTENSA, ad esempio, si distingue per le sue sospensioni elettroniche a controllo dinamico e un impianto audio Harman Kardon da 470 W, che offre un’acustica premium. Stelvio INTENSA, invece, si presenta con un design esterno arricchito dal tricolore sugli specchietti laterali e interni rifiniti in pelle e Alcantara.

Junior 280 Veloce: compatta e sportiva

Alfa Romeo dimostra che la sportività non è una questione di dimensioni. La Junior 280 Veloce, compatta e agile, si distingue per il nuovo motore elettrico da 280 CV e il differenziale autobloccante TorSen di quarta generazione. Con un peso ridotto e soluzioni tecniche innovative, come lo sterzo più diretto del segmento, questa vettura offre un’esperienza di guida senza compromessi. Il design esterno è caratterizzato da cerchi da 20 pollici e un assetto ribassato, mentre gli interni spaziosi garantiscono comfort e praticità senza pari.