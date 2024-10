Alpine A110 R presenta gli interni in Alcantara al Salone dell’Auto di Parigi

Al Salone Mondiale dell’Automobile di Parigi, Alpine ha presentato una versione innovativa e raffinata della sua iconica A110 R, caratterizzata da interni in Alcantara, un prestigioso materiale italiano che rappresenta l’eccellenza in termini di qualità e performance.

Gli interni in Alcantara, noti per la loro combinazione di eleganza e versatilità, donano alla A110 R un look sportivo e allo stesso tempo lussuoso, mantenendo quell’attenzione al dettaglio che è parte integrante del DNA del marchio Alpine. Questo materiale leggero e resistente è particolarmente apprezzato per la sua capacità di offrire grip e comfort in ogni condizione di guida, migliorando l’esperienza del conducente.

Un aspetto distintivo della nuova A110 R è l’estrema personalizzazione disponibile tramite l’Atelier Alpine. I clienti possono scegliere tra quattro colori brillanti di Alcantara – grigio, blu, rosso e arancione – per personalizzare sedili, volanti e altri elementi interni, consentendo una totale armonia con lo spirito dinamico e raffinato del marchio. Questa vasta gamma di opzioni permette ai proprietari di riflettere la propria personalità attraverso ogni dettaglio, creando un ambiente di guida che rispecchia il loro stile unico.

All’interno della Alpine A110 R, Alcantara aggiunge un’energia vibrante, grazie agli audaci accenti rossi che creano contrasti sorprendenti. La scelta di Alcantara incarna perfettamente la fusione tra essenza sportiva e lusso raffinato, mantenendo un equilibrio tra le elevate prestazioni e l’artigianalità di livello premium.

Il debutto della A110 R al Salone di Parigi ha anche sottolineato il ruolo crescente di Alcantara come marchio di lusso, capace non solo di arricchire gli interni dei veicoli con i suoi design versatili e artistici, ma anche di promuovere un’innovazione sostenibile nell’industria automobilistica. Grazie alla lavorazione precisa e alla continua evoluzione in modelli sportivi come la A110 R, Alcantara si conferma all’avanguardia nel combinare lusso, funzionalità e sostenibilità.

Eugenio Lolli, Presidente di Alcantara, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Alpine per arricchire l’abitacolo della A110 R. L’integrazione di questo materiale innovativo nella progettazione degli interni risponde alla nostra volontà di offrire ai costruttori una personalizzazione sartoriale, per un’esperienza di guida che combina prestazioni elevate e raffinatezza.”